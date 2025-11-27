Стало известно, сколько планируют потратить москвичи в «чёрную пятницу»

27 ноября 2025, 17:55

Россияне готовы потратить до 15 тысяч рублей во время «чёрной пятницы»

Фото: iStock/Worayuth Kamonsuwan

Во время «чёрной пятницы» 30% опрошенных жителей Москвы планируют потратить от пяти до 15 тысяч рублей. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на исследование аналитиков платёжного сервиса «Апельсин».





По данным издания, 50% респондентов планируют сделать хотя бы одну покупку. При этом 45% москвичей заранее составляют списки желаемых товаров или формируют корзину. 40% опрошенных признались, что фразы вроде «только сегодня» подталкивают их к покупке.





«Тем не менее подготовка к шоппингу обычно не спасает от перерасхода — 70% горожан признались, что выходят за рамки заложенного на период «черной пятницы» бюджета», — говорится в материале.

«Так, 51% собираются купить гирлянды, венки и тематический декор, 37% — ёлочные игрушки, 25% — праздничный текстиль, а 19% — праздничную посуду и другие аксессуары для сервировки. Также треть (32%) планируют купить в этом году ёлку — живую или новую искусственную», — выяснилось в ходе исследования.