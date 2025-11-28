Bazelevs и еще 11 студий РФ попросили рекламщиков отказаться от применения ИИ
Студия Bazelevs и еще 11 компаний России, трудящихся в сфере видеопродакшена, составили коллективное обращение, в котором озаботились рисками крупных убытков и угрозе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает «Постньюс» со ссылкой на соответствующий документ.
Из письма следует, что в 2026 году часть видеоконтента в рекламной отрасли будет создаваться с помощью ИИ из-за сокращения бюджетов.
«Авторы просят коллег по отрасли рассмотреть возможность сохранения текущих ставок на следующий год. По мнению продакшенов, это необходимо, чтобы сохранить объемы съемок и стимулировать заказчиков продолжать снимать», — говорится в материале издания.
Письмо подписали Bazelevs, AmberStudio, Ball Park, Dago, Mad Cow, Park Production, бюро «Рабочее название», агентство по работе с блогерами Hype, компания Stereotactic и другие.
Отмечается, что участники обеспокоены ИИ, который лишает работы живых сотрудников, несмотря на рост рекламного рынка в текущем году.