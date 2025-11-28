В Госдуму внесут законопроект о создании прогрессивной шкалы маткапитала
В Госдуме предложили ввести прогрессивную шкалу для материнского капитала, при которой размер выплат будет увеличиваться с рождением каждого последующего ребенка. С такой законодательной инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, сообщает РИА Новости.
Законопроект планируют внести на рассмотрение в нижнюю палату парламента в пятницу, 28 ноября.
«Предлагается установить размер материнского (семейного) капитала в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2026 года 933234 рубля (466 617 х 2= 933234) и 1399851 (466 617 х 3=1399851) рублей в случае рождения (усыновления) третьего или последующих детей», — говорится в материале.Инициатива предполагает сделать меры государственной поддержки семей бессрочными.
Миронов также считает, что следует предоставлять материнский капитал женщинам, родившим или усыновившим третьего ребенка начиная с 1 января 2026 года, независимо от того, использовали они в прошлом право на дополнительные меры господдержки или нет.
По мнению парламентария, такие изменения будут способствовать увеличению многодетных семей, ведь у текущей системы есть свои недочеты. Так, например, она не предусматривает федеральных выплат при рождении третьего ребенка.
