В Госдуму внесут законопроект о создании прогрессивной шкалы маткапитала

28 ноября 2025, 05:54

Фото: iStock/Drazen Zigic

В Госдуме предложили ввести прогрессивную шкалу для материнского капитала, при которой размер выплат будет увеличиваться с рождением каждого последующего ребенка. С такой законодательной инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, сообщает РИА Новости.





Законопроект планируют внести на рассмотрение в нижнюю палату парламента в пятницу, 28 ноября.





«Предлагается установить размер материнского (семейного) капитала в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2026 года 933234 рубля (466 617 х 2= 933234) и 1399851 (466 617 х 3=1399851) рублей в случае рождения (усыновления) третьего или последующих детей», — говорится в материале.