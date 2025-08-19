Москвичей ожидает летнее тепло в начале сентября

19 августа 2025, 15:53

Синоптик Тишковец: летнее тепло придёт в Москву в начале сентября

Фото: iStock/winyuu

В начале осени в столичном регионе ожидается летнее тепло. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.





По словам синоптика, в последние дни августа в Москве может потеплеть до +30 °С.





«Текущий сезон готовится к передаче эстафеты осени, однако лето не уйдет по-английски и напоследок громко хлопнет дверью. В заключительные дни августа есть вероятность потепления до +25…+30 °С», — рассказал Тишковец «Вечерней Москве».

«Дождя будет много, температура ночью — +12...+14 °С, днём — +15...+17 °С. Последующие дни также будут кратковременные дожди, днём — +14...+19 °С, температура ниже климатической нормы на 1,5—2 °С», — уточнила Позднякова.