Москвичей ожидает летнее тепло в начале сентября
Синоптик Тишковец: летнее тепло придёт в Москву в начале сентября
В начале осени в столичном регионе ожидается летнее тепло. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, в последние дни августа в Москве может потеплеть до +30 °С.
«Текущий сезон готовится к передаче эстафеты осени, однако лето не уйдет по-английски и напоследок громко хлопнет дверью. В заключительные дни августа есть вероятность потепления до +25…+30 °С», — рассказал Тишковец «Вечерней Москве».
По его словам, в начале сентября также ненадолго установится летняя погода.
Тем временем в конце текущей недели в Москве и области особенно дождливо, а температура будет больше соответствовать климату начала осени.
Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT добавила, что уже в четверг погода в столице испортится.
«Дождя будет много, температура ночью — +12...+14 °С, днём — +15...+17 °С. Последующие дни также будут кратковременные дожди, днём — +14...+19 °С, температура ниже климатической нормы на 1,5—2 °С», — уточнила Позднякова.
В воскресенье ожидается до +18...+20 °С, однако погода будет неустойчивой.