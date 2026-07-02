Мед тянется с ложки густой лентой: какие признаки выдают натуральный продукт и за что покупатели чаще всего переплачивают?

02 июля 2026, 16:07

Фото: iStock/mars58

Мед годами хранится дома, радует вкусом и часто помогает в сезон простуд, но именно этот продукт люди выбирают наугад. Многие смотрят на цвет, цену и красивую банку, хотя важные подсказки скрываются совсем в другом. Ошибка при покупке быстро дает о себе знать: вместо ароматного лакомства на стол попадает сладкая масса без пользы и яркого вкуса. Подробнее о правильном выборе расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Почему цвет почти ничего не решает На что смотреть в первую очередь Как аромат помогает распознать хороший мед Что подскажет вкус Почему домашние проверки часто вводят в заблуждение Какие документы стоит проверить Когда цена должна насторожить Где безопаснее покупать мед Как сохранить вкус после покупки

Почему цвет почти ничего не решает

На что смотреть в первую очередь

Фото: iStock/Wojtek Skora

Как аромат помогает распознать хороший мед

Что подскажет вкус

Почему домашние проверки часто вводят в заблуждение

Фото: iStock/Arda Sari

Какие документы стоит проверить

Когда цена должна насторожить

Фото: iStock/PongMoji

Где безопаснее покупать мед

Как сохранить вкус после покупки