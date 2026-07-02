У маленькой дочери популярной фудблогерши нашли рак

02 июля 2026, 15:16

ABC: У двухлетней дочери блогерши Нары Смит диагностировали рак

Нара Смит (Фото: Инстаграм*/naraaziza)

Блогерша Нара Смит сообщила, что у ее двухлетней дочери Уимзи Лу диагностировали рак. Ее слова передает телеканал ABC News.