У маленькой дочери популярной фудблогерши нашли рак
Блогерша Нара Смит сообщила, что у ее двухлетней дочери Уимзи Лу диагностировали рак. Ее слова передает телеканал ABC News.
24-летней инфлюенсерша рассказала, что она заподозрила неладное в конце прошлого года. Сначала семья обратилась в отделение неотложной помощи, но там не смогли сразу определить причину. Затем ребенка отвели к педиатру, и тот внезапно «стал очень тихим и спокойным». В тот момент у блогерши «все внутри оборвалось».
Для подтверждения диагноза девочке сделали рентген, УЗИ и биопсию. Семья узнала от врачей, что болезнь уже распространилась, и необходимо немедленно начинать химиотерапию. Тип рака и текущее состояние дочери блогерша не раскрыла.
Смит призналась, что с трудом справляется с ситуацией. К стрессу от болезни ребенка добавляются заботы о других детях, восстановление после родов и необходимость продолжать работать. Она отметила, что в некоторые дни становится легче, в другие — очень тяжело, но она «старается изо всех сил».
Нара Смит воспитывает с мужем, моделью Лаки Блю Смитом, четверых детей. На нее пописаны 12,4 миллиона человек в TikTok и 4,7 миллиона в Instagram*. Девушка выпускает кулинарные и семейные ролики.
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