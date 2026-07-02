Таинственно исчезнувшая девушка нашлась спустя четыре года

02 июля 2026, 14:45

В США нашли живой девушку, которая таинственно исчезла в 2022 году

Фото: iStock/AlessandroPhoto

В США нашлась живой жительница штата Висконсин, которая таинственно исчезла четыре года назад. Об этом пишет газета New York Post.