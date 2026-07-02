Таинственно исчезнувшая девушка нашлась спустя четыре года
В США нашлась живой жительница штата Висконсин, которая таинственно исчезла четыре года назад. Об этом пишет газета New York Post.
По данным издания, 19-летняя Джониа Уокер пропала 23 июня 2022 года в городе Милуоки. В последний раз её видела мать, когда уходила на работу — девушка ещё лежала в постели. В течение дня они несколько раз говорили по телефону, но затем школьница перестала брать трубку, а на встречу с отцом не приехала.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как около половины третьего дня она вышла из дома с большим рюкзаком. С тех пор о ней ничего не было известно.
Недавно местная полиция объявила, что Уокер жива и здорова. Ее местонахождение пока не раскрывается, однако известно, что она нашлась еще в мае. Обстоятельства ее исчезновения и то, где она находилась все это время, выясняются.
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