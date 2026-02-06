06 февраля 2026, 16:03

Фото: iStock/fpphotobank

Мем с Данилом Колбасенко появился в русскоязычном интернете в феврале 2026 года и буквально за несколько дней стал вирусным в TikTok, соцсетях и киберспорте. Всё началось с одного случайного стрима, а теперь имя школьника звучит в эдитах, спортивных видео и мемах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Данил Колбасенко: что это за мем и откуда он взялся В чем смысл мема про Данила Колбасенко Когда и кем используется мем

Данил Колбасенко: что это за мем и откуда он взялся

monkeybusinessimages

В чем смысл мема про Данила Колбасенко

Когда и кем используется мем

в эдитах и мувиках — для эпичных, смешных или харизматичных сцен;

в спорте — в шутливых постах и видео с бодибилдерами или хоккеистами;

в повседневной жизни — для подчёркивания забавных или трогательных ситуаций, дружбы поколений и семейных моментов.