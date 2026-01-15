Подмосковные психологи рассказали, как помочь ребёнку при гаджет-зависимости
В условиях цифровой трансформации детство сегодня часто проходит в свете экранов. Смартфоны, планшеты и компьютеры становятся основным пространством жизни многих детей.
В результате растёт число случаев гаджет-зависимости, предупредили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Речь идёт о состоянии, при котором ребёнок теряет контроль и испытывает трудности с отключением от цифрового мира. Многие школьники младших классов проводят за экранами более трёх часов в день. И это риск для физического и психического здоровья, социального развития.
«Сегодня мы наблюдаем настоящую эпидемию цифрового выгорания среди детей. Гаджеты замещают живое общение, движение и игру, то есть то, что формирует здоровую личность»,– подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.Для выхода из зависимости нужен комплексный подход. Важно установить чёткие правила использования гаджетов: ограничить время, исключить устройства за час до сна, создать «безэкранную зону», например, во время семейных обедов.
Необходимо также предлагать альтернативы: прогулки, спорт, творчество и игры на свежем воздухе. Ребёнок должен сам выбрать, чем заниматься вместо телефона.
«Зависимость от гаджетов – чаще всего сигнал о том, что ему не хватает внимания, интересных занятий или чувства безопасности. Гаджеты не должны заменять общение с близкими. В этом основная задача родителей: вместе играть, гулять, читать, заниматься спортом», – дополнила психолог НИКИ детства Марина Андриенко.Если же зависимость уже сформировалась, важно обратиться к детскому психологу.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, сейчас проходит неделя популяризации активного образа жизни.