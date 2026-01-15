Подмосковные психологи рассказали, как помочь ребёнку при гаджет-зависимости

15 января 2026, 14:40

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В условиях цифровой трансформации детство сегодня часто проходит в свете экранов. Смартфоны, планшеты и компьютеры становятся основным пространством жизни многих детей.





В результате растёт число случаев гаджет-зависимости, предупредили в пресс-службе подмосковного Минздрава.



Речь идёт о состоянии, при котором ребёнок теряет контроль и испытывает трудности с отключением от цифрового мира. Многие школьники младших классов проводят за экранами более трёх часов в день. И это риск для физического и психического здоровья, социального развития.

«Сегодня мы наблюдаем настоящую эпидемию цифрового выгорания среди детей. Гаджеты замещают живое общение, движение и игру, то есть то, что формирует здоровую личность»,– подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

«Зависимость от гаджетов – чаще всего сигнал о том, что ему не хватает внимания, интересных занятий или чувства безопасности. Гаджеты не должны заменять общение с близкими. В этом основная задача родителей: вместе играть, гулять, читать, заниматься спортом», – дополнила психолог НИКИ детства Марина Андриенко.