«Меня не выбрали»: Психолог объяснила, почему и как эта фраза влияет на самооценку
Психолог Сальникова: внешние подтверждения — это не по-взрослому
Мы привыкли делить мир на тех, кто нас «выбирает» (хорошие люди) и кто «отвергает» (враги и злодеи). Но психологи уверены: эта позиция — прямой путь в кабалу к чужому мнению. Как перестать ждать одобрения и стать хозяином своей жизни?
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что люди часто не замечают, как язык формирует реальность.
«Фраза "меня не выбрали" — это ловушка. В ней уже заложена пассивная позиция: я — объект, который либо берут, либо нет. Кто-то другой (начальник, партнер, друг) держит в руках пульт от моего настроения и моей самооценки. Когда у человека нет внутренней ценности, ему постоянно нужно внешнее подтверждение: зарплата, подарки, лайки, чужие взгляды. Если этого нет — он чувствует себя пустым», — сказала она.
По словам эксперта, проблема в том, что внешние подтверждения — штука нестабильная: сегодня вас выбрали, завтра — нет.
Как выглядит невротическая связка:
- Событие: Вам не позвонили.
- Мысль: «Меня проигнорировали → я недостаточно хорош».
- Чувство: Обида, боль, гнев.
- Действие: Обвинение («Ты козел! Ты меня не ценишь!») или замалчивание и страдание.
Сальникова отметила, что это позиция ребенка, который ждет, что мама его похвалит, и если не похвалила — мир рухнул. Но взрослая жизнь устроена иначе.
«Это когда ответственность за ваше состояние лежит на вас. Вы перестаете быть "камнем, который катят", и становитесь тем, кто выбирает дорогу. Вместо обиды наступает момент выбора. Вы видите ситуацию, вам она может не нравиться, но вы не застываете в ужасе, а принимаете решение. Вы либо говорите о своем дискомфорте, либо меняете свое поведение, либо уходите. Самоценность — это не про то, чтобы не чувствовать боль. Это про то, чтобы не застревать в ней с помощью обвинения другого человека», — объяснила психолог.
Она посоветовала вместо трагичного «меня не выбрали» использовать фразу «я выбираю не оставаться там, где мне плохо».