«Меня не выбрали»: Психолог объяснила, почему и как эта фраза влияет на самооценку

03 марта 2026, 11:49

Психолог Сальникова: внешние подтверждения — это не по-взрослому

Фото: iStock/QunicaStudio

Мы привыкли делить мир на тех, кто нас «выбирает» (хорошие люди) и кто «отвергает» (враги и злодеи). Но психологи уверены: эта позиция — прямой путь в кабалу к чужому мнению. Как перестать ждать одобрения и стать хозяином своей жизни?





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что люди часто не замечают, как язык формирует реальность.





«Фраза "меня не выбрали" — это ловушка. В ней уже заложена пассивная позиция: я — объект, который либо берут, либо нет. Кто-то другой (начальник, партнер, друг) держит в руках пульт от моего настроения и моей самооценки. Когда у человека нет внутренней ценности, ему постоянно нужно внешнее подтверждение: зарплата, подарки, лайки, чужие взгляды. Если этого нет — он чувствует себя пустым», — сказала она.

Событие: Вам не позвонили.

Вам не позвонили. Мысль: «Меня проигнорировали → я недостаточно хорош».

«Меня проигнорировали → я недостаточно хорош». Чувство: Обида, боль, гнев.

Обида, боль, гнев. Действие: Обвинение («Ты козел! Ты меня не ценишь!») или замалчивание и страдание.

«Это когда ответственность за ваше состояние лежит на вас. Вы перестаете быть "камнем, который катят", и становитесь тем, кто выбирает дорогу. Вместо обиды наступает момент выбора. Вы видите ситуацию, вам она может не нравиться, но вы не застываете в ужасе, а принимаете решение. Вы либо говорите о своем дискомфорте, либо меняете свое поведение, либо уходите. Самоценность — это не про то, чтобы не чувствовать боль. Это про то, чтобы не застревать в ней с помощью обвинения другого человека», — объяснила психолог.