«Меня триггерит»: психолог раскрыла, что скрывается за модным термином, и когда спусковой крючок действительно опасен
Вы уверены, что слово, запах или случайный звук не могут полностью лишить человека контроля над собой? Психологи предупреждают: настоящий триггер способен за секунду вернуть человека в самую болезненную точку прошлого, даже если разум понимает, что опасности больше нет. Почему тело помнит травму лучше памяти, как обычный чайник превратился в источник ужаса и в какой момент реакция становится опасным симптомом — читайте в материале «Радио 1».
Когда психика нажимает на «спусковой крючок»?
Клинический психолог Татьяна Сударикова в подкасте «Меня бесит» Студии Р1 объяснила, что слово trigger переводится как «спусковой крючок». И именно так работает психика человека в момент сильной реакции.
Триггер — это стимул, который запускает эмоциональный и телесный ответ раньше, чем человек успевает его осознать. В этот момент может бросить в жар, перехватить дыхание, появиться дрожь или агрессия.
«Триггер действует быстрее мысли. Вы ничего не успеваете с этим сделать. Триггер оказывается сильнее вас, сильнее вашего мозга», — отметила специалист.
Именно поэтому советы вроде «успокойся» или «возьми себя в руки» часто оказываются бесполезными. Рациональная часть психики просто не успевает включиться — реакция запускается автоматически. И самое пугающее в этом то, что человек нередко понимает: опасности нет, но остановить себя всё равно не может.
Почему людей «триггерит» буквально всё?
Сегодня слово «триггер» звучит почти повсюду. Люди используют его в разговорах, соцсетях и даже бытовых конфликтах. Повысил голос начальник, партнёр отвлёкся на телефон, кто-то грубо ответил — всё это называют триггером.
Но психолог предупреждает: настоящая реакция на травму выглядит совсем иначе. Если человек может остановиться, подумать и решить, как реагировать дальше, — это обычная эмоция. Настоящий триггер работает по-другому: реакция возникает мгновенно и полностью захватывает человека.
Причём «спусковым крючком» может стать что угодно: запах, звук, слово, жест или даже цвет. Иногда триггеры вызывают приятные эмоции — например, знакомая песня мгновенно переносит в счастливое воспоминание. Но в психологической практике чаще всего речь идёт о боли, страхе, стыде или панике. Именно поэтому некоторые реакции окружающим кажутся странными или даже неадекватными.
История про триггер с чайником
Чтобы показать, как работает триггер, Татьяна Сударикова рассказала историю из собственной жизни. В 14 лет она сильно ошпарила лицо кипятком. Хирурги смогли всё восстановить, внешне последствий не осталось. Но сама реакция никуда не исчезла.
«Когда в гостях мимо меня проносили чайник, я шарахалась. Я понимала: я в безопасности, я доверяю этим людям, никто не собирается лить на меня кипяток. Но ничего не могла с этим поделать», — поделилась гостья подкаста.
Люди, не знавшие эту историю, удивлялись, поскольку со стороны реакция выглядела чрезмерной. Но тело продолжало помнить опасность, даже когда разум уже давно понимал, что угрозы нет.
Именно так часто живут люди с психологическими травмами. Они могут осознавать происходящее, но психика всё равно реагирует так, словно страшное событие повторяется снова.
Момент, после которого всё ломается
По словам психолога, одна из главных проблем сегодня заключается в том, что люди перестали понимать разницу между стрессом, раздражением и настоящей травмой.
Специалист сравнила психику человека с костью, которая долго выдерживает нагрузку, но однажды происходит перелом. И иногда причиной становится вовсе не катастрофа, а событие, которое со стороны выглядит незначительным.
После такого надлома даже мелочь — случайное слово, звук или жест — способна вернуть человека в то состояние, в котором он находился в момент травмы. И тогда речь идёт уже не о «плохом настроении» или повышенной чувствительности.
Когда триггер начинает разрушать жизнь?
Психолог подчёркивает: не каждый триггер требует терапии. Но если реакция начинает мешать человеку жить, проблему нельзя игнорировать.
Особенно тяжёлыми считаются случаи ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) после насилия, аварий, военных действий и других травмирующих событий. В таких ситуациях триггеры становятся частью диагноза, а справиться с ними без помощи специалиста бывает крайне сложно.
Психолог советует обращать внимание на момент запуска реакции: что именно её вызывает — звук, запах, слово или ситуация. Также важно проверять реальность и задавать себе вопросы: «Я сейчас в безопасности? Мне что-то угрожает?».
Но главный вывод, к которому подводит специалист, звучит намного жёстче и страшнее привычных разговоров о «триггерах» в интернете: «Триггер оказался сильнее вас, сильнее мысли, сильнее мозга».
Именно поэтому психика не «ломается» в такие моменты — она пытается защитить человека от боли, которую когда-то уже пережила. И иногда самым трудным, но самым важным шагом становится признание того, что справиться с этим в одиночку уже не получается.