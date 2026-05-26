«Популярный диагноз»: Психолог назвала страшные последствия хронического стресса

26 мая 2026, 13:00

Психолог Сальникова: стресс вызывает панические атаки и мышечные зажимы

Трудности с ходьбой на каблуках у женщин, вялость мышц у мужчин и рыхлая кожа — всё это может быть следствием затяжного стресса, а не просто усталостью.





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что длительный стресс — это основная причина появления панических атак и прочих неприятных психических и физиологических недугов.





«Это очень плохо скажется на организме. Концентрация внимания пропадает, эмоции берут верх, то есть происходят очень странные истерические разговоры. Женщинам элементарно тяжело держать себя на каблуках, у мужчин замечается вялость в мышцах. С походкой тоже случаются странности, например, женщины с трудом встают на каблуки, потому что не могут себя элементарно держать. У мужчин замечается вялость в мышцах, пропадает мышечный корсет тела», — предупредила Сальникова.

«Поэтому люди ходят на массажи, в СПА, на спорт и так далее. Мышечные зажимы точно не ведут к гладкости кожи и растяжению. Даже у неврологов есть сейчас самый популярный диагноз, когда замечаются мышечные зажимы в области челюстных суставов», — отметила эксперт.