«Силовые или йога»: Психолог объяснил, в каких случаях спорт — лекарство, а в каких — яд

19 мая 2026, 15:37

Психолог Шамсутдинов: на выбор спортивных тренировок влияют гормоны

Спорт — это не просто физическая активность, это мощный инструмент, который может как поднять настроение, так и усугубить стресс. Каждый человек подбирает под себя направление для тренировок. Почему так происходит?





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» объяснил, что каждый из нас уникален, и реакции на физическую нагрузку зависят от множества факторов: генетики, личного опыта, уровня стресса и даже текущего психоэмоционального состояния.





«Например, йога для одних — это способ замедлиться, сосредоточиться на дыхании и отпустить напряжение. Для других же она может показаться скучной и неэффективной. И тут на сцену выходят гормоны. Во время физической активности выделяются эндорфины — гормоны счастья, которые помогают улучшить настроение и снизить уровень тревожности. Но не только они играют роль. Кортизол, гормон стресса, тоже активно участвуют в этом процессе. Если вы постоянно находитесь в состоянии стресса и выбираете интенсивные тренировки, уровень кортизола может оставаться высоким, что в итоге приведет к выгоранию», — сказал он.

«Она помогает не только расслабиться, но и научиться осознанности, что тоже имеет огромное значение для психического здоровья», — отметил Шамсутдинов.

«В конечном счете, спорт может быть как лекарством, так и ядом. Главное — прислушиваться к себе и понимать, что именно вам нужно в данный момент. И не забывайте: работа с телом — это работа с душой», — заключил эксперт.