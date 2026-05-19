«Силовые или йога»: Психолог объяснил, в каких случаях спорт — лекарство, а в каких — яд
Психолог Шамсутдинов: на выбор спортивных тренировок влияют гормоны
Спорт — это не просто физическая активность, это мощный инструмент, который может как поднять настроение, так и усугубить стресс. Каждый человек подбирает под себя направление для тренировок. Почему так происходит?
Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» объяснил, что каждый из нас уникален, и реакции на физическую нагрузку зависят от множества факторов: генетики, личного опыта, уровня стресса и даже текущего психоэмоционального состояния.
«Например, йога для одних — это способ замедлиться, сосредоточиться на дыхании и отпустить напряжение. Для других же она может показаться скучной и неэффективной. И тут на сцену выходят гормоны. Во время физической активности выделяются эндорфины — гормоны счастья, которые помогают улучшить настроение и снизить уровень тревожности. Но не только они играют роль. Кортизол, гормон стресса, тоже активно участвуют в этом процессе. Если вы постоянно находитесь в состоянии стресса и выбираете интенсивные тренировки, уровень кортизола может оставаться высоким, что в итоге приведет к выгоранию», — сказал он.
По словам эксперта, силовые тренировки могут стать отличным способом выпустить пар для тех, кто ищет мощный выброс адреналина. Это дает ощущение контроля и силы. Но если человек уже перегружен стрессом, такая активность может только усугубить его состояние. В то же время для кого-то йога становится островком спокойствия в бурном море жизни.
«Она помогает не только расслабиться, но и научиться осознанности, что тоже имеет огромное значение для психического здоровья», — отметил Шамсутдинов.
Он подчеркнул, что выбор вида спорта — это не просто вопрос предпочтений, а отражение внутреннего состояния и потребностей человека. Если вы чувствуете себя перегруженным и ищете способ успокоиться, возможно, стоит попробовать что-то более медитативное, как йога или пилатес. А если вам нужно выпустить накопившуюся энергию — вперед на силовые тренировки.
«В конечном счете, спорт может быть как лекарством, так и ядом. Главное — прислушиваться к себе и понимать, что именно вам нужно в данный момент. И не забывайте: работа с телом — это работа с душой», — заключил эксперт.