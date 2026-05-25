Психолог рассказала, что организм замещает алкоголем, шопоголизмом и скандалами

25 мая 2026, 18:31

Психолог Кардиакос: организм замещает бренность шопоголизмом и скандалами

Бесконечный отдых убивает радость. Оказывается, «ничегонеделание» может привести к перееданию, скандалам и психосоматике: чтобы расслабление приносило пользу, психике нужен контраст между напряжением и покоем.





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что постоянно отдыхать не означает забоиться о себе.





«Для психики важен баланс: когда есть и взрослое "надо", и детское "хочу". Когда мы решаем задачи, находимся в процессах, в которых полезны, а потом по-настоящему расслабляемся. Если всё время только отдыхать, теряется вкус отдыха. Не с чего больше переключаться, не возникает того самого контраста, который делает отдых ярким и живым», — сказала она.

«В качестве замены может быть переедание, алкоголь, игры, скандалы, бесконечные покупки, новые отношения или "пожизненное обучение", которое так и не переходит в действие», — объяснила Кардиакос.

«Просто организму нужно, чтобы появилась некая деятельность, где бы мы могли почувствовать себя нужными. А на самом деле это психосоматическая реакция. Нужно быть аккуратным со своим, скажем так, бренным состоянием», — резюмировала психолог.