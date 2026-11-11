«Меняется привычная база гардероба»: Стилист рассказала, каким цветом можно заменить черный
Стилист Пелар: коричневый цвет может стать заменой черному в базовом гардеробе
Создание идеальной капсулы начинается не с фасонов, а с палитры. Базовые цвета в гардеробе — это универсальный инструмент, который позволяет выглядеть дорого и уместно в любой ситуации.
Cтилист Юлия Пелар в беседе с «Радио 1» заявила, что коричневый перестал быть просто «осенним» цветом — он постепенно пересматривает само понятие базового гардероба — от подиумных коллекций до повседневных образов.
«Привычный нам чёрный цвет постепенно уступает место коричневому. Причём речь идёт не только об отдельных каких-то модных вещах, но и о пересмотре самого понятия базового гардероба», — сказала она.
Одна из причин, по мнению эксперта, — сезонность. Осенью и зимой особенно органично смотрятся сложные природные оттенки: бежевый, охра, хаки, бордо и, конечно, коричневый.
«Это природная палитра, сложные приглушённые оттенки, которые мы называем полухроматами. И именно они особенно органично смотрятся в осенне-зимнем гардеробе. Тренд подтверждают и мировые подиумы. Дизайнеры предлагают коричневый в самых разных вариациях — от мягкого молочного шоколада до глубокого эспрессо», — отметила стилист.
Она добавила, что эта палитра постепенно переходит с подиумов в повседневные гардеробы. И это уже не просто модный акцент, а новая оптика взгляда на базу.