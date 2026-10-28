Стилист поделилась секретом идеального образа в период холодов

28 октября 2026, 13:56

Стилист Шеди: зимой 2026/2027 стоит отдавать предпочтение леопардовым принтам

Фото: iStock/Maksym Belchenko

Сохранить стильный внешний вид в холодное время года помогут правильно подобранные многослойные комплекты, выразительные аксессуары и грамотное сочетание объемов. Особое внимание стоит уделить головным уборам, длинным шарфам и деталям с леопардовым принтом. Об этом Москве 24 рассказала стилист Мария Шеди, объяснив, как разнообразить зимний гардероб и сделать образы визуально более дорогими.





По словам эксперта, одна из распространенных ошибок при составлении осенних и зимних комплектов — неправильное использование многослойности. Попытка надеть сразу несколько теплых вещей без учета их формы и фактуры может сделать силуэт бесформенным. Чтобы этого избежать, стилист советует начинать с тонкой одежды, которая прилегает к телу, затем добавлять более свободные элементы, например рубашку или джемпер, и завершать комплект пальто либо пуховиком.



Еще один способ придать одежде более дорогой вид — использовать монохромные сочетания, играя на контрасте материалов. По рекомендации Шеди, особенно выразительно смотрятся гладкая кожа или материал с тиснением под рептилию в комбинации с пушистым трикотажем, кашемиром и плотным денимом. Различие фактур позволяет сделать даже сдержанный комплект более интересным без обилия ярких цветов.



В холодный сезон важную роль играют аксессуары, которые помогают менять привычные сочетания, не приобретая каждый раз новую верхнюю одежду. В частности, длинные шарфы дают возможность создавать разные варианты драпировки и формировать вертикальные линии, визуально вытягивающие силуэт.



Отдельное внимание стилист рекомендует уделить головным уборам. Вместо привычной шапки-бини можно выбрать косынку, ушанку, капор, панаму из материала «чебурашка», шапку-ведро или шапку-таблетку. Такой аксессуар способен заметно изменить восприятие образа, даже если остальные элементы гардероба остаются прежними.





«Еще советую попробовать добавить аксессуар с леопардовым принтом. Например, шарф или обувь. Обычно образ сразу становится очень интересным», — подчеркнула Шеди.