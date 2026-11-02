«У меня никто этого не отнимет»: стилист Лерчек намерена продолжать работать после суда
Эльвира Янковская заявила, что не бросит карьеру стилиста после приговора
Эльвира Янковская после вынесения приговора заявила, что не собирается отказываться от профессии стилиста. Несмотря на судебное разбирательство и судимость, она намерена продолжать заниматься любимым делом и участвовать в новых проектах.
В разговоре со «СтарХитом» Янковская подчеркнула, что посвятила этой сфере 25 лет и за это время смогла заслужить доверие клиентов и коллег. По её словам, многие заказчики готовы работать только с ней, а окружающие продолжают поддерживать её и ждут возвращения к профессиональной деятельности.
«У меня никто никогда этого не отнимет. Я — профессионал своего дела. Я 25 лет в этой профессии, меня ждут большие проекты, все меня ждут. У меня куча клиентов, которые не работают ни с кем, кроме меня. И на протяжении всего этого времени все меня очень поддерживали, все меня очень ждали. Поэтому по-другому быть не может. Я люблю то, что я делаю, я этим живу!» — рассказала Эльвира.При этом комментировать ситуацию с обманом Лерчек Янковская не стала. Она пообещала ответить на все важные вопросы позднее — в одном из будущих интервью.