«У меня никто этого не отнимет»: стилист Лерчек намерена продолжать работать после суда

02 ноября 2026, 18:06

Эльвира Янковская заявила, что не бросит карьеру стилиста после приговора

Эльвира Янковская (Фото: Instagram* / @elvirayankovskaya_)

Эльвира Янковская после вынесения приговора заявила, что не собирается отказываться от профессии стилиста. Несмотря на судебное разбирательство и судимость, она намерена продолжать заниматься любимым делом и участвовать в новых проектах.





В разговоре со «СтарХитом» Янковская подчеркнула, что посвятила этой сфере 25 лет и за это время смогла заслужить доверие клиентов и коллег. По её словам, многие заказчики готовы работать только с ней, а окружающие продолжают поддерживать её и ждут возвращения к профессиональной деятельности.





«У меня никто никогда этого не отнимет. Я — профессионал своего дела. Я 25 лет в этой профессии, меня ждут большие проекты, все меня ждут. У меня куча клиентов, которые не работают ни с кем, кроме меня. И на протяжении всего этого времени все меня очень поддерживали, все меня очень ждали. Поэтому по-другому быть не может. Я люблю то, что я делаю, я этим живу!» — рассказала Эльвира.