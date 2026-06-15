«Отобрать телефон — это уже насилие»: психологи дала советы родителям

15 июня 2026, 18:40

Психолог объяснила, как снизить зависимость ребенка от телефона без запретов и скандалов

Фото: Istock / demaerre

Клинический психолог Лилия Зайцева рассказала, какие признаки могут указывать на чрезмерное увлечение ребенка гаджетами и как родителям правильно реагировать на проблему. Об этом сообщает «Татар-информ».





По словам специалиста, одним из тревожных сигналов может быть ситуация, когда после использования телефона или просмотра мультфильмов ребенок остается перевозбужденным, капризным или чрезмерно активным даже спустя некоторое время. Это может свидетельствовать о том, что полученная информация не успевает усваиваться.



Эксперт подчеркивает, что контроль экранного времени должен осуществляться взрослыми. Она отмечает, что маленькие дети, особенно до семи лет, еще не способны самостоятельно регулировать время, проведенное с гаджетами, поэтому ответственность за установление границ лежит на родителях.



При этом психолог считает, что резкие запреты и принудительное изъятие телефона не помогают решить проблему. Гораздо эффективнее предлагать ребенку альтернативные занятия и менять семейные привычки в целом.





«Отобрать телефон – это уже насилие. Сесть рядом с ребенком и сказать, что у него проблемы и пора лечиться, не работает. Если мы хотим вытащить ребенка из виртуальной реальности, мы обязаны предложить ему альтернативу. Начните с себя. Если у одного члена семьи есть проблема, необходимы правила, необходимо ограничение для всех», – уверена Лилия Зайцева.