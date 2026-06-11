Подмосковный психолог Жеравова рассказала, как выбрать спорт сообразно характеру

11 июня 2026, 22:46

оригинал Ю. Жеравова (Фото: пресс-служба Минздрава МО)

Чтобы физическая активность оставалась с человеком надолго и стала частью его жизни, нужно подбирать её направление, опираясь на черты характера и темперамент. Об этом рассказали в Московском областном клиническом наркологическом диспансере.





Многие задумываются, как впустить спорт в свою жизнь. Однако не все покупающие абонемент в фитнес-клубы остаются его постоянными посетителями.

«Если вы поймали себя на мысли, что было бы неплохо заняться спортом, честно определите, что именно вам хотелось бы улучшить в вашем теле. Возможно, речь идёт о лишнем весе. Тогда ваш выбор может пасть на активные виды спорта – бег, силовые нагрузки или плавание. Если цель – стать более гибким, можно задуматься о пилатесе», – посоветовала клинический психолог Московского областного клинического наркологического диспансера Юлия Жеравова.

«Более вспыльчивым людям часто подходят боевые искусства, командные игры или бег для сброса напряжения. А вот спокойным и задумчивым натурам гармонию принесёт йога», – добавила психолог.

«Обязательно отмечайте даже самые маленькие победы. Награждайте себя за приложенные усилия, тем самым формируя в мозге позитивную обратную связь, которая будет побуждать вас возвращаться к тренировкам снова и снова», – подчеркнула Жеравова.