Психолог объяснила популярность образа традиционной жены среди зумеров
Психолог Смирнова: Блогеры усиливают интерес к традиционной семье
Популярность образа традиционной жены среди девушек растет из-за усталости от неопределенности, влияния соцсетей и стремления к стабильности. Об этом рассказала психолог, огнетерапевт Татьяна Смирнова.
Она пояснила, что понятие традиционной семьи связывают со стабильностью и предсказуемостью. В условиях абсолютного хаоса роль жены воспринимается как тихая гавань.
«Важную роль играет цифровая перегрузка: в условиях постоянного давления и необходимости соответствовать ожиданиям в соцсетях образ жены и хозяйки кажется более простым и аутентичным», — отметила Смирнова в разговоре с «Известиями».
Психолог добавила, что сейчас в медиапространстве активно транслируется романтизация прошлого, а интерес к традиционным ценностям усиливают тренды и поддерживают блогеры, формируя ощущение безопасности и смысла.
Так, по ее словам, при интересе к подобному контенту пользователь начинает видеть его чаще, что создает иллюзию массовости такого образа жизни. Тем не менее Смирнова подчеркнула, что важно отличать свой собственный выбор от навязанного обществом.