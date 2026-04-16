Психолог объяснила популярность образа традиционной жены среди зумеров

16 апреля 2026, 14:23

Психолог Смирнова: Блогеры усиливают интерес к традиционной семье

Фото: iStock/nd3000

Популярность образа традиционной жены среди девушек растет из-за усталости от неопределенности, влияния соцсетей и стремления к стабильности. Об этом рассказала психолог, огнетерапевт Татьяна Смирнова.





Она пояснила, что понятие традиционной семьи связывают со стабильностью и предсказуемостью. В условиях абсолютного хаоса роль жены воспринимается как тихая гавань.





«Важную роль играет цифровая перегрузка: в условиях постоянного давления и необходимости соответствовать ожиданиям в соцсетях образ жены и хозяйки кажется более простым и аутентичным», — отметила Смирнова в разговоре с «Известиями».