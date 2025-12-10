«Метеокачели»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области в ближайшее время
Синоптик Варакин: в Москве и области ожидается потепление
Зима продолжается, впереди долгожданные новогодние праздники. Какая погода ждет москвичей и жителей области?
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что в Москве и области будут небольшие осадки в виде дождя и снега, а дальше ожидается постепенное повышение температуры.
«Выпавший снег сойдет на нет, на дорогах и тротуарах будет жидко. Далее с Дмитрова и Дубны начнется похолодание, и будет сильнейшая гололедица», — сказал он.
По словам синоптика, в субботу и воскресенье резко похолодает, температура будет достигать -10 градусов. Ожидается порывистый ветер и гололедица.
«Будут своеобразные метеокачели, но в новогоднюю ночь температура будет все-таки отрицательная. Снег, скорее всего, будет. Даже если подтаявший», — поделился Варакин.
Также он добавил, что особенно ярко зима будет ощущаться на Урале.