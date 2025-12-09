Москвичей предупредили о сильном похолодании в конце недели

09 декабря 2025, 11:27

Синоптик Цыганков: в воскресенье в Москве температура опустится до -8 °С

Фото: iStock/ChamilleWhite

На текущей неделе в столичном регионе ожидается переменчивая погода с заметными температурными колебаниями, которая больше соответствует ноябрю. Об этом рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.





По его прогнозу, во вторник и среду ночные температуры составят порядка -2 °С, а днём столбики термометров будут показывать около 0 °С. Ожидается мокрый снег. В четверг и пятницу вновь потеплеет до от +4 °С, а выпавший снег растает.





«К выходным, в субботу и воскресенье, 13 и 14 декабря, с севера, со стороны Костромы, ожидается заток холодного воздуха. Это приведет к новому похолоданию: ночью температура может опуститься до -4…-8 °С», — уточнил Цыганков в разговоре с «Известиями».

«В субботу в течение суток в Москве и Московской области ожидается порядка -2...-6 °С. В воскресенье ночью похолодает до -7...-12 °С. Днём особо теплеть не будет. В ночь на понедельник в Московской области можно ожидать до -15 °С», — сказал Ильин в интервью RT.