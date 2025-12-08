Эксперт рассказал о влиянии погоды в столичном регионе на флору и фауну

08 декабря 2025, 21:42

Эксперт Кунафин: животные не выйдут из спячки из-за тёплого начала зимы

Фото: iStock/mariusz_prusaczyk

Животные, которые уже укрылись в земле столичного региона, могут замёрзнуть, если снег в столичном регионе не выпадет, а температура упадёт ниже нуля. Об этом рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин.





По его словам, на сегодняшний день в Москве и области теплее, чем в предыдущие сезоны, тем не менее пока нет условий для выхода животных из спячки.





«В Московском регионе в спячку уже впали, например, ежи и барсуки. Сейчас звери не проснутся, потому что температура держится около нуля градусов. Однако, помимо этого показателя, на их жизнедеятельность влияет длина светового дня, которая сокращается, поэтому сейчас все идет по плану», — сказал Кунафин «Москве 24».

«В четверг возможны осадки — снег, переходящий в дождь. С четверга и до конца недели, включая выходные, можно ожидать дневную температуру на уровне +4...+5 °С. Ночами тоже положительные значения», — уточнил синоптик.