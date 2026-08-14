Психолог Михеичева призвала не обесценивать чувства подростка при неразделенной любви
Социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева посоветовала взрослым бережно относиться к переживаниям подростка, который столкнулся с неразделенной любовью. По ее мнению, в такой ситуации ребенку особенно нужна поддержка без оценок и наставлений.
В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что фразы вроде «Все пройдет» или «Ты еще встретишь другого человека» часто не приносят облегчения. Лучше признать его боль, сказать, что вы видите, насколько ему тяжело, и просто побыть рядом. Поддержкой может стать даже чашка чая или какао и спокойное молчание.
Михеичева подчеркнула, что не стоит искать недостатки у человека, чьи чувства не совпали с чувствами подростка. Важно напомнить ребенку: отказ не определяет его привлекательность и ценность. Если он хочет поговорить, взрослому следует внимательно выслушать. Если разговор не складывается, не нужно давить вопросами — достаточно дать понять, что за помощью можно обратиться в любой момент.
Родитель может отвести ребёнка к психологу. Специалист поможет подростку безопасно прожить сильные чувства — обиду, стыд, ревность, злость или ощущение собственной ненужности. На встречах психолог не будет оценивать его переживания и требовать «быстрее забыть», а поможет понять, почему ситуация причиняет такую боль, отделить отказ другого человека от собственной самооценки. Подросток сможет говорить откровенно, не опасаясь насмешек или непонимания, и постепенно научится замечать свои потребности и границы.
Также психолог предложит способы справляться с навязчивыми мыслями, тревогой и эмоциональными перепадами: например, через дневник чувств, техники самоподдержки, переключение внимания и восстановление привычного ритма жизни. При необходимости специалист поможет наладить диалог с родителями, чтобы близкие могли поддерживать подростка бережно, без давления и обесценивания.
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