Психолог Михеичева призвала не обесценивать чувства подростка при неразделенной любви

14 августа 2026, 09:03

Психолог Михеичева: страдающего от любви подростка надо выслушать без поучений

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Социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева посоветовала взрослым бережно относиться к переживаниям подростка, который столкнулся с неразделенной любовью. По ее мнению, в такой ситуации ребенку особенно нужна поддержка без оценок и наставлений.