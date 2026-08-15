Психолог рассказала о правильном поведении при детской истерике в магазине

15 августа 2026, 05:11

Психолог Котович: Истерики в магазине нормальны для детей до пяти лет

Фото: iStock/Antonio_Diaz

Детские истерики в магазине — не признак плохого воспитания или испорченного характера, а естественная реакция для малышей до четырех–пяти лет. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала клинический психолог, семейный психотерапевт и эксперт телеканала «Доктор» Татьяна Котович.





Согласно материалу, причина «невыносимого» поведения кроется в незрелости мозга: ребёнок живёт импульсом «хочу сейчас» и не способен управлять желаниями. Дополнительный стресс создают яркие витрины, шум, мигающий свет и долгая ходьба между полками – психика просто не выдерживает перегрузки.



