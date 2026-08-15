Психолог рассказала о правильном поведении при детской истерике в магазине
Психолог Котович: Истерики в магазине нормальны для детей до пяти лет
Детские истерики в магазине — не признак плохого воспитания или испорченного характера, а естественная реакция для малышей до четырех–пяти лет. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала клинический психолог, семейный психотерапевт и эксперт телеканала «Доктор» Татьяна Котович.
Согласно материалу, причина «невыносимого» поведения кроется в незрелости мозга: ребёнок живёт импульсом «хочу сейчас» и не способен управлять желаниями. Дополнительный стресс создают яркие витрины, шум, мигающий свет и долгая ходьба между полками – психика просто не выдерживает перегрузки.
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Более того, если дома дозволено всё, то первый отказ в магазине воспринимается как катастрофа. В момент детской истерики Котович советует родителям сохранять внешнее спокойствие и опуститься на уровень глаз ребёнка. Говорить следует мягко, физическое воздействие должно быть только положительным — например, объятия.
Категорически нельзя высмеивать, игнорировать или пытаться подкупить ребёнка. Такое поведение часто не останавливает истерику, а травмирует психику. Посторонних людей надо вежливо, твёрдо попросить не вмешиваться.
Примерно к шести–семи годам мозг человека созревает достаточно, чтобы ребёнок начал понимать причину для отказа. Если истерики все еще продолжаются, стоит обратиться к специалисту. Также поводами для визита к врачу могут послужить: потеря сознания или побледнение во время детского срыва и ситуация, когда скандал не прекращается несколько часов подряд.