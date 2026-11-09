«Мы завидуем не всем подряд»: Психолог объяснил, почему чужой успех задевает

09 ноября 2026, 17:40

Психолог Шамсутдинов: чужой успех задевает, когда есть внутреннее сравнение

Фото: Istock / DejanMili

Зависть редко выглядит благородно. Чаще она приходит не с ясной мыслью «я тоже так хочу», а с раздражением: почему у неё получилось, почему ему всё досталось, почему их замечают, а меня — нет. Иногда хочется обесценить чужой успех. Иногда — чтобы человек оступился. А потом становится стыдно за собственные мысли.





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» объяснил, почему чужой успех зачастую сильно задевает.





«Мы завидуем не всем подряд. Обычно задевает человек, с которым мы — сознательно или нет — сравниваем себя: ровесник, коллега, бывший однокурсник, сестра, приятельница. Его успех кажется не просто хорошим событием в его жизни, а доказательством чего-то о нашей: "я отстаю", "со мной что-то не так", "мой шанс уже прошёл"», — сказал он.





«Бывает и другая зависть — к тому, что человек получил благодаря несправедливым преимуществам или чужому труду. Тут бессмысленно уговаривать себя радоваться за него. Важно не спутать две вещи: "я тоже этого хочу" и "мне больно смотреть, как устроено распределение возможностей". Иногда в зависти есть не только личное желание, но и точное чувство несправедливости», — пояснил Шамсутдинов.