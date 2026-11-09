Психолог предупредил, что необычные ручки и пеналы отвлекают школьников

09 ноября 2026, 14:35

Педагог Ахмадуллин: ручки с игрушками и ластики в виде еды ребенку только мешают

Фото: iStock/TShum

Педагог-психолог, сооснователь «Умношколы» Шамиль Ахмадуллин посоветовал выбирать для младших школьников простые письменные принадлежности. Ручки с игрушками и пеналы с кнопками могут отвлекать детей от уроков. Об этом сообщает «Газета.Ru».