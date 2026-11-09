Психолог предупредил, что необычные ручки и пеналы отвлекают школьников
Педагог-психолог, сооснователь «Умношколы» Шамиль Ахмадуллин посоветовал выбирать для младших школьников простые письменные принадлежности. Ручки с игрушками и пеналы с кнопками могут отвлекать детей от уроков. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам специалиста, внимание ребенка в начальных классах еще формируется. Игровые элементы на парте побуждают школьника переключаться с объяснений учителя. После этого ему приходится заново сосредотачиваться на задании. За один урок таких отвлечений может накопиться много.
Ахмадуллин рекомендует обратить внимание на удобство канцелярии. Ручка должна хорошо подходить для письма, пенал — легко открываться и закрываться, а тетрадь — иметь понятную разлиновку.
При этом эксперт не призывает отказываться от ярких вещей. Ребенок может выразить свой вкус с помощью рюкзака, обложек, наклеек или брелоков. Главное — убрать с рабочего места предметы, которые мешают сосредоточиться.
Педагог советует покупать школьные принадлежности вместе с ребенком. Родители помогут оценить удобство вещей, а будущий владелец сам выберет их цвет и оформление.
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