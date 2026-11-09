Психолог раскрыла влияние «черной пятницы» на поведение покупателей

09 ноября 2026, 14:29

Психолог Буслаева: период «черной пятницы» является рискованным для шопоголиков

Фото: iStock/Tevarak

Период распродаж в «черную пятницу» может быть особенно рискованным для склонных к шопоголизму покупателей: ажиотаж вокруг скидок усиливает желание приобретать товары и провоцирует необдуманные траты. Об этом рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры юридической психологии и права МГППУ Елена Буслаева в беседе с Агентством городских новостей «Москва».





По словам специалиста, на покупателей оказывают влияние социальное давление и стремление следовать за другими, а также страх упустить выгоду.





«На восприятие скидки воздействует и эффект якорения: старая цена на ценнике становится точкой сравнения, из-за чего новая кажется особенно привлекательной. Радость от покупки стимулирует систему вознаграждения и может побуждать участвовать в шопинге снова. Кроме того, человек может воспринимать покупку как победу: ему кажется, что он не просто потратил деньги, а выиграл», — сказала Буслаева.

«Атмосфера срочности и дефицита усиливает психологическое давление и провоцирует необдуманные покупки. Для людей, склонных к шопоголизму, это особенно опасно: импульсивные траты могут привести к финансовым трудностям и эмоциональной зависимости от покупок», — пояснила Буслаева.

«В период ажиотажа возрастает и активность кибермошенников: они создают поддельные сайты и рассылают фишинговые письма, чтобы похитить данные банковских карт и личную информацию. На распродажах покупатели могут приобретать вещи, которые им не нужны. Чтобы не поддаваться ажиотажу, важно сохранять критическое мышление и избегать импульсивных решений. «Черная пятница» – это не только возможность сэкономить, но и проверка способности покупателя контролировать свои желания и расходы», — заключила Буслаева.