Психолог объяснила, как отличить выгорание от карьерной скуки

07 ноября 2026, 08:32

Психолог Боронкина: три вопроса помогут отличить выгорание от скуки на работе

Фото: Istock/Jirapong Manustrong

Бизнес-психолог Екатерина Боронкина рассказала, что выгорание и карьерная скука выглядят похоже, но имеют разные причины и требуют противоположных стратегий.





В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснила, что выгорание возникает от перегрузки: человек долго работает на пределе и истощается. Карьерная скука рождается из недогрузки и однообразия задач.

«И в том, и в другом случае человек теряет мотивацию, становится раздражительным и апатичным, его продуктивность падает. Однако природа усталости разная: при выгорании человек измотан от переизбытка, при скуке — от пустоты», — отметила специалист.