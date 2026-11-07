Психолог объяснила, как отличить выгорание от карьерной скуки
Психолог Боронкина: три вопроса помогут отличить выгорание от скуки на работе
Бизнес-психолог Екатерина Боронкина рассказала, что выгорание и карьерная скука выглядят похоже, но имеют разные причины и требуют противоположных стратегий.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснила, что выгорание возникает от перегрузки: человек долго работает на пределе и истощается. Карьерная скука рождается из недогрузки и однообразия задач.
«И в том, и в другом случае человек теряет мотивацию, становится раздражительным и апатичным, его продуктивность падает. Однако природа усталости разная: при выгорании человек измотан от переизбытка, при скуке — от пустоты», — отметила специалист.Боронкина заявила, что отличить состояния помогают три вопроса. Первый — помогает ли отдых? Психолог подчеркнула: если после отпуска силы возвращаются, это выгорание. Если апатия возвращается сразу за рабочим столом — это скука. Есть ли физическая усталость? По словам эксперта, при выгорании она ярко выражена, при скуке почти нет. Как воспринимается время? При выгорании его катастрофически не хватает, при скуке день тянется невыносимо долго.