Миф или реальность? Диетолог рассказал о влиянии холодца на суставы

02 декабря 2025, 20:03

Диетолог Павлюк: в холодце много аминокислот, влияющих на хрящевую ткань

Фото: iStock/citr1965

С приближением Нового года в топ пищевых запросов россиян традиционно входят холодец и мармелад. Многие верят, что эти блюда укрепляют кости и суставы. Но так ли это на самом деле?





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» объяснила, что волшебного вещества в холодце нет, однако в нем содержится белок, распадающийся в желудке на аминокислоты.





«Есть белок с особым составом. Польза от него не универсальна. Для людей с дефицитом белка в рационе это будет очень даже хорошо. Но это просто один из вариантов белка», — сказала она.

«Но важно понимать: съеденный холодец не отправляется прямиком в ваш коленный сустав. То есть нельзя говорить, что съеденное идёт на строительство нашего хряща. Это просто поддержка при дефиците, несущественный коэффициент для тех, кто и так набирает норму белка в день», — подчеркнула диетолог.