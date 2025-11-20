Достижения.рф

Михайлов день 21 ноября: почему нельзя думать о заработке, говорить о хороших снах и ругаться, народные приметы

Фото: iStock/arcady_31

Каждый год 21 ноября православные верующие празднуют Собор Архангела Михаила и других Небесных Сил. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».



История праздника

История праздника Собора Архистратига Михаила началась в начале четвёртого столетия. Среди верующих возникло заблуждение: некоторые считали, будто бы ангелы важнее самого Иисуса, а архангела Михаила называли богом евреев. Но вскоре всё изменилось. В городе Лаодикия священники создали специальный собор и решили, что не нужно устраивать особые праздники для ангелов, а молиться следует только Христу. Чтобы навсегда избавиться от плохих привычек, они ввели новый праздник — Собор Архистратига Михаила, который отмечают каждый ноябрь.

Дата была выбрана не без причины. По старым поверьям, мир создан в марте, и спустя девять месяцев пришло время почтить ангелов. В православной церкви их делят на девять категорий, каждая из которых имеет своё особое место. Есть высокие чины, такие как Серафимы и Херувимы, а также группы, называемые Господствами, Силами и Властями. В самом низу списка находятся обычные Ангелы и Архангелы.

Архангел Михаил — один из самых почитаемых небесных существ. Его считают предводителем божественного воинства и защитником от зла и ложных учений. Говорят, именно он изгнал Люцифера с Небес, а также помог израильтянам, появившись в виде огненного столба во время их побега из Египта. Ему приписывают множество чудес.

Фото: iStock/cranach

Церковные традиции дня

Собор Архистратига Михаила — важный праздник для православной церкви. Накануне в храмах проводят всенощное бдение, а утром — праздничную литургию. Во время служб читают отрывки из Библии, поют песни. Верующие ставят свечи и молятся у икон архангела.

Люди обращаются к архангелу с просьбами о:
  • защите от врагов и злых сил;
  • спасении от греха;
  • борьбе с ложными учениями;
  • наставлении на правильный путь.

Народные традиции дня

В этот период крестьяне переводили скот на зимний корм и завершали утепление своих домов, чтобы сохранить урожай. Праздник ассоциировался с изобилием, ведь запасы хлеба еще были в достатке. Люди старались наесться вдоволь, ведь через неделю начинался Филипповский пост. Существовала традиция встречаться на Михайловскую братчину. Жители деревни собирали деньги, чтобы установить большую свечу в церкви и заказать молебен. После этого все садились за общий стол. Остатки еды раздавали тем, кто в ней нуждался, а хлебные крошки подбрасывали в воздух, веря, что это поможет защитить поля от злых духов.

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Что нельзя делать 21 ноября

В этот день на Руси существовало множество запретов и суеверий. Например, в Полесье считали, что нельзя пользоваться топором или ножом, а также садиться за ткацкий станок. Это могло разозлить архангела.

Вот еще несколько вещей, которые не стоит делать в этот день:
  • Мыть голову — по древним поверьям, это может привести к потере разума;
  • Работать с острыми предметами — это может вызвать неприятности;
  • Заниматься работой ради выгоды — думать о заработке в праздник считалось грехом;
  • Ссориться и ругаться — потом помириться будет сложно;
  • Говорить о хороших снах — это может помешать им сбыться.
Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Приметы на 21 ноября

Наши предки внимательно наблюдали за природой в Михайлов день, стараясь угадать, какая предстоит зима. Вот несколько старинных примет, которыми пользовались наши бабушки и дедушки:

  • Утро встретило тебя красивым инеем на ветках деревьев? Готовься к снежкам и саням;
  • Окружил землю густой туман? Значит, впереди мягкая и теплая зима;
  • Ясно светит солнце? Точно скоро ударят морозы;
  • Дождём пролило небо? До зимы сырость никуда не денется;
  • Подул ветер с юга днём? Тепло задержится надолго;
  • Солнце спряталось вечером за облака коричневым цветом? Жди непогоды;
  • Выпал мокрый снег? Весна обещает быть влажной.
Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0