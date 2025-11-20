Михайлов день 21 ноября: почему нельзя думать о заработке, говорить о хороших снах и ругаться, народные приметы
Каждый год 21 ноября православные верующие празднуют Собор Архангела Михаила и других Небесных Сил. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаИстория праздника Собора Архистратига Михаила началась в начале четвёртого столетия. Среди верующих возникло заблуждение: некоторые считали, будто бы ангелы важнее самого Иисуса, а архангела Михаила называли богом евреев. Но вскоре всё изменилось. В городе Лаодикия священники создали специальный собор и решили, что не нужно устраивать особые праздники для ангелов, а молиться следует только Христу. Чтобы навсегда избавиться от плохих привычек, они ввели новый праздник — Собор Архистратига Михаила, который отмечают каждый ноябрь.
Дата была выбрана не без причины. По старым поверьям, мир создан в марте, и спустя девять месяцев пришло время почтить ангелов. В православной церкви их делят на девять категорий, каждая из которых имеет своё особое место. Есть высокие чины, такие как Серафимы и Херувимы, а также группы, называемые Господствами, Силами и Властями. В самом низу списка находятся обычные Ангелы и Архангелы.
Архангел Михаил — один из самых почитаемых небесных существ. Его считают предводителем божественного воинства и защитником от зла и ложных учений. Говорят, именно он изгнал Люцифера с Небес, а также помог израильтянам, появившись в виде огненного столба во время их побега из Египта. Ему приписывают множество чудес.
Церковные традиции дняСобор Архистратига Михаила — важный праздник для православной церкви. Накануне в храмах проводят всенощное бдение, а утром — праздничную литургию. Во время служб читают отрывки из Библии, поют песни. Верующие ставят свечи и молятся у икон архангела.
Люди обращаются к архангелу с просьбами о:
- защите от врагов и злых сил;
- спасении от греха;
- борьбе с ложными учениями;
- наставлении на правильный путь.
Народные традиции дняВ этот период крестьяне переводили скот на зимний корм и завершали утепление своих домов, чтобы сохранить урожай. Праздник ассоциировался с изобилием, ведь запасы хлеба еще были в достатке. Люди старались наесться вдоволь, ведь через неделю начинался Филипповский пост. Существовала традиция встречаться на Михайловскую братчину. Жители деревни собирали деньги, чтобы установить большую свечу в церкви и заказать молебен. После этого все садились за общий стол. Остатки еды раздавали тем, кто в ней нуждался, а хлебные крошки подбрасывали в воздух, веря, что это поможет защитить поля от злых духов.
Что нельзя делать 21 ноябряВ этот день на Руси существовало множество запретов и суеверий. Например, в Полесье считали, что нельзя пользоваться топором или ножом, а также садиться за ткацкий станок. Это могло разозлить архангела.
Вот еще несколько вещей, которые не стоит делать в этот день:
- Мыть голову — по древним поверьям, это может привести к потере разума;
- Работать с острыми предметами — это может вызвать неприятности;
- Заниматься работой ради выгоды — думать о заработке в праздник считалось грехом;
- Ссориться и ругаться — потом помириться будет сложно;
- Говорить о хороших снах — это может помешать им сбыться.
Приметы на 21 ноябряНаши предки внимательно наблюдали за природой в Михайлов день, стараясь угадать, какая предстоит зима. Вот несколько старинных примет, которыми пользовались наши бабушки и дедушки:
- Утро встретило тебя красивым инеем на ветках деревьев? Готовься к снежкам и саням;
- Окружил землю густой туман? Значит, впереди мягкая и теплая зима;
- Ясно светит солнце? Точно скоро ударят морозы;
- Дождём пролило небо? До зимы сырость никуда не денется;
- Подул ветер с юга днём? Тепло задержится надолго;
- Солнце спряталось вечером за облака коричневым цветом? Жди непогоды;
- Выпал мокрый снег? Весна обещает быть влажной.