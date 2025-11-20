20 ноября 2025, 12:59

Фото: iStock/arcady_31

Каждый год 21 ноября православные верующие празднуют Собор Архангела Михаила и других Небесных Сил. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Церковные традиции дня Народные традиции дня Что нельзя делать 21 ноября Приметы на 21 ноября

История праздника

Фото: iStock/cranach



Церковные традиции дня

Люди обращаются к архангелу с просьбами о:

защите от врагов и злых сил;

спасении от греха;

борьбе с ложными учениями;

наставлении на правильный путь.

Народные традиции дня

Фото: iStock/Aleksandr Golubev



Что нельзя делать 21 ноября

Вот еще несколько вещей, которые не стоит делать в этот день:

Мыть голову — по древним поверьям, это может привести к потере разума;

Работать с острыми предметами — это может вызвать неприятности;

Заниматься работой ради выгоды — думать о заработке в праздник считалось грехом;

Ссориться и ругаться — потом помириться будет сложно;

Говорить о хороших снах — это может помешать им сбыться.

Фото: iStock/Liudmila Chernetska



Приметы на 21 ноября