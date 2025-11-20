НАСА развернуло беспрецедентную по масштабам кампанию для наблюдений за 3I/ATLAS

20 ноября 2025, 02:28

Фото: iStock/Inga-Av

НАСА развернуло масштабную кампанию по наблюдению за межзвёздной кометой 3I/ATLAS, которую также называют «инопланетным кораблем». В исследовании используется более десятка космических аппаратов в разных точках Солнечной системы.





С момента открытия кометы 1 июля уже двенадцать аппаратов получили и обработали её изображения. Ожидается, что в ближайшие месяцы к наблюдениям подключатся и другие миссии.





Физик сообщил о загадочном космическом объекте на пути к Земле

«НАСА находится в разгаре беспрецедентной кампании наблюдений по всей Солнечной системе, поворачивая свои аппараты и телескопы, чтобы отслеживать комету 3I/ATLAS», — говорится в заявлении на официальном сайте «NASA».