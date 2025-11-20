НАСА развернуло беспрецедентную по масштабам кампанию для наблюдений за 3I/ATLAS
НАСА развернуло масштабную кампанию по наблюдению за межзвёздной кометой 3I/ATLAS, которую также называют «инопланетным кораблем». В исследовании используется более десятка космических аппаратов в разных точках Солнечной системы.
С момента открытия кометы 1 июля уже двенадцать аппаратов получили и обработали её изображения. Ожидается, что в ближайшие месяцы к наблюдениям подключатся и другие миссии.
Примерный возраст 3I/ATLAS — свыше 7,5 миллиарда лет, что на три миллиарда старше Солнца.
«НАСА находится в разгаре беспрецедентной кампании наблюдений по всей Солнечной системе, поворачивая свои аппараты и телескопы, чтобы отслеживать комету 3I/ATLAS», — говорится в заявлении на официальном сайте «NASA».Учёные используют уникальную возможность сравнить свойства нового межзвёздного объекта с местными кометами. Эти наблюдения позволят лучше понять состав планетных систем за пределами нашей.
Ранее сообщалось, что почему небесное тело 3I/ATLAS «вторглось» в Солнечную систему.