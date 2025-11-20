Названы самые востребованные профессии среди молодежи
Аналитики hh.ru провели исследование и выяснили, какие профессии становятся популярными среди молодежи в России. Специалисты в возрасте от 19 до 30 лет без опыта работы активно стремятся к карьере менеджеров и IT-специалистов. Об этом пишет «Лента.ру».
В 2025 году наибольшее количество соискателей претендует на должность менеджера по продажам или работе с клиентами. Более 582 тысяч молодых людей заинтересованы в этой сфере. Вторая по популярности специальность — администраторы, на которую подали заявки 496 тысяч человек.
Программисты и разработчики также привлекают внимание молодежи. Более 260 тысяч соискателей готовы занять эти позиции. Продавцы-консультанты и продавцы-кассиры занимают четвертое место с 230 тысячами претендентов. Официанты, бармены и бариста также не отстают, на эти вакансии претендуют 225 тысяч молодых людей.
Таким образом, молодежь выбирает карьеру в динамичных сферах, где есть возможности для роста и развития.
