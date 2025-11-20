Названы самые востребованные профессии среди молодежи

20 ноября 2025, 07:45

Самыми востребованными среди молодежи стали менеджеры и IT-специалисты

Фото: iStock/littlehenrabi

Аналитики hh.ru провели исследование и выяснили, какие профессии становятся популярными среди молодежи в России. Специалисты в возрасте от 19 до 30 лет без опыта работы активно стремятся к карьере менеджеров и IT-специалистов. Об этом пишет «Лента.ру».