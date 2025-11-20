Россиянам объяснили, кому положена доплата за 25 лет стажа
Квалифицированные специалисты некоторых профессий могут претендовать на дополнительные выплаты после 25 лет непрерывного трудового стажа. Про это рассказала агентству «Прайм» заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина.
Она объяснила, что подобные доплаты формируют политику поощрения кадровой лояльности и особенно актуальны для отраслей с высокими нагрузками.
«В таких компаниях наличие 25-летнего стажа рассматривается как важный показатель опыта и устойчивости», — добавила эксперт.
Доплаты разделяются на два типа: государственные (охватывают, например, спасателей, пожарных и работников угольной промышленности) и корпоративные (устанавливаются компаниями самостоятельно как поощрение за долгую работу).
Для получения выплат необходимо предоставить трудовую книжку и другие подтверждающие стаж документы. Их тщательно проверят сотрудники кадровых служб предприятий или работники Соцфонда России.
Размер доплат рассчитывается индивидуально с учетом оклада, условий труда и общего стажа. Как отметила Горелкина, даже в пределах одной отрасли суммы выплат могут существенно отличаться.
