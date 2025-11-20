Россиянам объяснили, кому положена доплата за 25 лет стажа

20 ноября 2025, 06:24

Юрист Горелкина: В России доплата за 25 лет стажа положена спасателям и пожарным

Фото: iStock/alexkich

Квалифицированные специалисты некоторых профессий могут претендовать на дополнительные выплаты после 25 лет непрерывного трудового стажа. Про это рассказала агентству «Прайм» заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина.





Она объяснила, что подобные доплаты формируют политику поощрения кадровой лояльности и особенно актуальны для отраслей с высокими нагрузками.





«В таких компаниях наличие 25-летнего стажа рассматривается как важный показатель опыта и устойчивости», — добавила эксперт.