Михайлово чудо 19 сентября: почему в этот день нельзя ссориться и выносить мусор, народные приметы
19 сентября Православная Церковь вспоминает Михайлово чудо — явление Архангела Михаила, произошедшее в IV веке во Фригии (ныне город Колоссы в Турции). Праздник посвящен прославлению небесного воеводы и молитве о защите от зла. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».
История праздника: Чудо архангела Михаила в Хонех19 сентября 2025 года в Православной церкви вспоминают Михайлово чудо — чудесное событие IV века, связанное с архангелом Михаилом. Оно произошло во Фригии, неподалеку от города Иераполя. Сегодня это территория города Колоссы в Турции. У храма во имя Архистратига Михаила находился целебный источник. Сам храм был построен жителем города Лаодикии. Мужчина воздвиг его в благодарность Богу и архангелу Михаилу за исцеление своей дочери, которая была немой.
Согласно преданию, архангел явился ему во сне и подсказал, как дочь может излечиться. Когда она напилась воды из источника, болезнь отступила. После этого отец и дочь приняли крещение, а семья пожертвовала средства на строительство храма.
Слава о чуде быстро распространилась. К источнику стали стекаться просители — как христиане, так и язычники. В храме около шестидесяти лет подвизался пономарь Архипп, непрестанно молясь денно и нощно. Язычники, недовольные распространением христианства, решили разрушить храм и погубить Архиппа. Они соединили в одно русло две горные реки и направили воды прямо на здание.
Пономарь стал горячо молиться архангелу Михаилу о спасении. Тогда архангел явился и чудесным образом ударил жезлом по горе. На месте образовалась глубокая расщелина, куда устремились воды. Храм и его служитель остались невредимыми. Устрашенные язычники бежали, а христиане прославили архангела Михаила. С тех пор это место получило название «Хоны», что значит «расщелина».
Смысл праздника Михайлова чудаЭтот день напоминает верующим о силе небесного воинства и заступничестве архангела Михаила, который возглавляет все ангельские силы. Он стоит на страже добра и правды, защищает людей от зла и нечистых духов. Главный смысл праздника — уверенность в том, что те, кто искренне и разумно относятся к своей вере, всегда могут рассчитывать на небесную помощь.
Молитвы архангелу Михаилу: о чем просят в этот деньАрхангел Михаил — один из самых почитаемых небесных покровителей. В этот день верующие обращаются к нему с молитвами:
- об исцелении от болезней;
- о защите от темных сил и злых людей;
- о сохранении семьи и близких;о помощи в борьбе с несправедливостью.
После службы в деревнях устраивали осенние братчины — общие застолья, на которые собиралась вся община. Каждая семья приносила свои угощения: мясо, рыбу, овощи, выпечку из свежемолотой муки. На столах появлялись холодец, крученики, голубцы, пироги с мясом, рыбой или грибами. Считалось, что чем обильнее трапеза в этот день, тем плодороднее и щедрее будет следующий год.
Что можно делать 19 сентябряДень Михайлова чуда считался радостным и благоприятным. В этот день рекомендовалось:
- устраивать веселые праздники в кругу семьи и соседей;
- принимать важные решения;
- мириться со всеми, кто вас обидел;
- печь пироги с яблоками, луком и яйцом, угощая ими гостей и случайных путников;
- посещать храм и молиться архангелу Михаилу о защите семьи и здоровья;
- заниматься хозяйственными делами: просушивать овощи, чеснок и лук, проверять запасы дров и зерна.
Что нельзя делать 19 сентябряВ народном календаре были и строгие запреты:
- нельзя работать с ножами, топорами и пилами;
- запрещалось ругаться, врать, сквернословить, проявлять зависть или злость, иначе конфликт затянется на весь год;
- не рекомендовалось рубить лес, копать землю, ломать деревья и рвать ветки — считалось, что земля отдыхает после лета;
- не забивали скот и не охотились;
- нельзя было выносить мусор из дома, так как вместе с ним могли «вынести» благополучие;
- избегали азартных игр и развлечений, чтобы не было ссор и конфликтов.
Народные приметы на Михайлов деньС праздником связано множество народных примет, по которым предсказывали погоду на осень и зиму:
- деревья покрылись инеем — жди обильного снега зимой;
- луна скрыта тучами — к непогоде;
- утренний туман — к потеплению;
- береза зеленая наверху, а внизу голая — зима будет ранняя, весна теплая;
- гроза в ночь на Михайлов день — к долгой и теплой осени;
- гром в этот день — к затяжным дождям и ненастью;
- яблоня сбрасывает плоды — зима будет холодной, а следующий год урожайным;
- иней утром — к ясной и сухой погоде;
- влажный мох на деревьях и камнях — к дождливой осени.