18 сентября 2025, 13:45

Фото: istockphoto / Givaga

19 сентября Православная Церковь вспоминает Михайлово чудо — явление Архангела Михаила, произошедшее в IV веке во Фригии (ныне город Колоссы в Турции). Праздник посвящен прославлению небесного воеводы и молитве о защите от зла. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».





Содержание История праздника: Чудо архангела Михаила в Хонех Смысл праздника Михайлова чуда Молитвы архангелу Михаилу: о чем просят в этот день Что можно делать 19 сентября Что нельзя делать 19 сентября Народные приметы на Михайлов день

История праздника: Чудо архангела Михаила в Хонех

Смысл праздника Михайлова чуда

Молитвы архангелу Михаилу: о чем просят в этот день

об исцелении от болезней;

о защите от темных сил и злых людей;

о сохранении семьи и близких;о помощи в борьбе с несправедливостью.

Что можно делать 19 сентября

устраивать веселые праздники в кругу семьи и соседей;

принимать важные решения;

мириться со всеми, кто вас обидел;

печь пироги с яблоками, луком и яйцом, угощая ими гостей и случайных путников;

посещать храм и молиться архангелу Михаилу о защите семьи и здоровья;

заниматься хозяйственными делами: просушивать овощи, чеснок и лук, проверять запасы дров и зерна.

Что нельзя делать 19 сентября

нельзя работать с ножами, топорами и пилами;

запрещалось ругаться, врать, сквернословить, проявлять зависть или злость, иначе конфликт затянется на весь год;

не рекомендовалось рубить лес, копать землю, ломать деревья и рвать ветки — считалось, что земля отдыхает после лета;

не забивали скот и не охотились;

нельзя было выносить мусор из дома, так как вместе с ним могли «вынести» благополучие;

избегали азартных игр и развлечений, чтобы не было ссор и конфликтов.

Народные приметы на Михайлов день