Михайлово чудо 19 сентября: почему в этот день нельзя ссориться и выносить мусор, народные приметы

19 сентября Православная Церковь вспоминает Михайлово чудо — явление Архангела Михаила, произошедшее в IV веке во Фригии (ныне город Колоссы в Турции). Праздник посвящен прославлению небесного воеводы и молитве о защите от зла. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».



История праздника: Чудо архангела Михаила в Хонех

19 сентября 2025 года в Православной церкви вспоминают Михайлово чудо — чудесное событие IV века, связанное с архангелом Михаилом. Оно произошло во Фригии, неподалеку от города Иераполя. Сегодня это территория города Колоссы в Турции. У храма во имя Архистратига Михаила находился целебный источник. Сам храм был построен жителем города Лаодикии. Мужчина воздвиг его в благодарность Богу и архангелу Михаилу за исцеление своей дочери, которая была немой.

Согласно преданию, архангел явился ему во сне и подсказал, как дочь может излечиться. Когда она напилась воды из источника, болезнь отступила. После этого отец и дочь приняли крещение, а семья пожертвовала средства на строительство храма.

Слава о чуде быстро распространилась. К источнику стали стекаться просители — как христиане, так и язычники. В храме около шестидесяти лет подвизался пономарь Архипп, непрестанно молясь денно и нощно. Язычники, недовольные распространением христианства, решили разрушить храм и погубить Архиппа. Они соединили в одно русло две горные реки и направили воды прямо на здание.

Пономарь стал горячо молиться архангелу Михаилу о спасении. Тогда архангел явился и чудесным образом ударил жезлом по горе. На месте образовалась глубокая расщелина, куда устремились воды. Храм и его служитель остались невредимыми. Устрашенные язычники бежали, а христиане прославили архангела Михаила. С тех пор это место получило название «Хоны», что значит «расщелина».

Смысл праздника Михайлова чуда

Этот день напоминает верующим о силе небесного воинства и заступничестве архангела Михаила, который возглавляет все ангельские силы. Он стоит на страже добра и правды, защищает людей от зла и нечистых духов. Главный смысл праздника — уверенность в том, что те, кто искренне и разумно относятся к своей вере, всегда могут рассчитывать на небесную помощь.

Молитвы архангелу Михаилу: о чем просят в этот день

Архангел Михаил — один из самых почитаемых небесных покровителей. В этот день верующие обращаются к нему с молитвами:
  • об исцелении от болезней;
  • о защите от темных сил и злых людей;
  • о сохранении семьи и близких;о помощи в борьбе с несправедливостью.
В древности считалось, что болезни посылают злые духи, а Михаил имеет власть над ними и способен избавить от недугов. В честь архангела Михаила совершается особое богослужение. Его служба считается шестеричной и проводится вместе со службой Октоиха.

После службы в деревнях устраивали осенние братчины — общие застолья, на которые собиралась вся община. Каждая семья приносила свои угощения: мясо, рыбу, овощи, выпечку из свежемолотой муки. На столах появлялись холодец, крученики, голубцы, пироги с мясом, рыбой или грибами. Считалось, что чем обильнее трапеза в этот день, тем плодороднее и щедрее будет следующий год.

Что можно делать 19 сентября

День Михайлова чуда считался радостным и благоприятным. В этот день рекомендовалось:
  • устраивать веселые праздники в кругу семьи и соседей;
  • принимать важные решения;
  • мириться со всеми, кто вас обидел;
  • печь пироги с яблоками, луком и яйцом, угощая ими гостей и случайных путников;
  • посещать храм и молиться архангелу Михаилу о защите семьи и здоровья;
  • заниматься хозяйственными делами: просушивать овощи, чеснок и лук, проверять запасы дров и зерна.
Праздник считался днем примирения. Люди просили прощения у соседей, родных и знакомых, старались наладить отношения и убрать старые обиды. Хозяйки пекли пироги, мужчины чинили хозяйственный инвентарь, а дети помогали готовить дом к холодам.

Что нельзя делать 19 сентября

В народном календаре были и строгие запреты:
  • нельзя работать с ножами, топорами и пилами;
  • запрещалось ругаться, врать, сквернословить, проявлять зависть или злость, иначе конфликт затянется на весь год;
  • не рекомендовалось рубить лес, копать землю, ломать деревья и рвать ветки — считалось, что земля отдыхает после лета;
  • не забивали скот и не охотились;
  • нельзя было выносить мусор из дома, так как вместе с ним могли «вынести» благополучие;
  • избегали азартных игр и развлечений, чтобы не было ссор и конфликтов.
Особое внимание уделялось воде. Поскольку чудо архангела Михаила связано с расщелиной, куда ушли воды, 19 сентября старались не загрязнять колодцы и реки. Считалось, что вода в этот день приобретает особую живительную силу.

Народные приметы на Михайлов день

С праздником связано множество народных примет, по которым предсказывали погоду на осень и зиму:
  • деревья покрылись инеем — жди обильного снега зимой;
  • луна скрыта тучами — к непогоде;
  • утренний туман — к потеплению;
  • береза зеленая наверху, а внизу голая — зима будет ранняя, весна теплая;
  • гроза в ночь на Михайлов день — к долгой и теплой осени;
  • гром в этот день — к затяжным дождям и ненастью;
  • яблоня сбрасывает плоды — зима будет холодной, а следующий год урожайным;
  • иней утром — к ясной и сухой погоде;
  • влажный мох на деревьях и камнях — к дождливой осени.
