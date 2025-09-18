Комик Сергей Орлов погасил долги перед ФНС

18 сентября 2025, 11:04

Фото: iStock/blinow61

Комик Сергей Орлов почти полностью погасил все свои долги перед Федеральной налоговой службой. Об этом пишет «Постньюс».





По данным издания, на сегодняшний день его задолженность перед налоговой составляет всего 3,6 тысячи рублей.





«До этого Орлов был должен ФНС 606,5 тысяч рублей. Орлову грозили блокировка счетов и судебные приставы», — говорится в материале.