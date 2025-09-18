Комик Сергей Орлов погасил долги перед ФНС
Комик Сергей Орлов почти полностью погасил все свои долги перед Федеральной налоговой службой. Об этом пишет «Постньюс».
По данным издания, на сегодняшний день его задолженность перед налоговой составляет всего 3,6 тысячи рублей.
«До этого Орлов был должен ФНС 606,5 тысяч рублей. Орлову грозили блокировка счетов и судебные приставы», — говорится в материале.
Кроме того, долг в размере порядка двух миллионов рублей перед налоговой погасил блогер Дима Масленников. А певец Сергей Жуков выплатил ФНС свыше одного миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что видеоблогер и певец Владислав Бумага, также известный как Влад А4, задолжал ФНС два миллиона рублей. Это не первые финансовые проблемы Бумаги — ранее связанные с ним компании имели значительные долги.