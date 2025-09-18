Россиянам рассказали, как правильно подготовить участок к холодам
Садовод Туманов: перед холодами в саду нужно навести фитосанитарный порядок
Осень – время сбора урожая и переработки плодов. В эту пору также важно позаботиться и о будущем, то есть вовремя укрыть садовые деревья и кустарники, подготовить их к зимовке, осуществить подзимние посевы. Если плодовые деревья и цветы хорошо перезимуют, то весной они начнут эффективно развиваться и расти.
Председатель общественной организации Московский союз садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» заявил, что если вы собираетесь заниматься садом и огородом, то нужно прилагать трудолюбие и делать все с умом, изучив тему.
«Рановато пока что-то укрывать. Осень только началась, поэтому не стоит торопиться. Подзимние посевы осуществляются тогда, когда холода устойчивы, а земля начинает подмерзать. К тому же, важно понимать, что от неумелого укрытия растение страдает, поэтому не нужно делать того, чего не знаете», — сказал он.
Самое главное, по мнению эксперта, навести в саду элементарный фитосанитарный порядок — убрать гнилые плоды, листья, сухие ветки. Это все необходимо утилизировать, например, закопав в землю.
«Если наведен порядок в саду, то уже половина сделана. Дальше нужно обычной тяпкой прополоть верхний слой огорода, то есть убрать сорняки. Потом можно удобрить, но в зависимости от растения — необходимо изучить этот вопрос, а потом приниматься за дело», — подчеркнул Туманов.
Он предупредил, что не стоит покупать неизвестные удобрения и саженцы в интернете, в непроверенных магазинах и вдоль дорог — лучше обратиться в питомник, где все объяснят и даже покажут.