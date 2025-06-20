Миколог рассказал, как отличить съедобный гриб от ядовитого

20 июня 2025, 13:15

Миколог Вишневский: отличить съедобный гриб от ядовитого невозможно

Фото: iStock/Natalya Maisheva

Дождливый июнь обещает богатый урожай на грибы. Однако к их сбору нужно подходить внимательно: некоторые ядовитые виды внешне могут быть похожи на распространенные съедобные «трофеи».





Миколог, кандидатом биологических наук Михаил Вишневский в беседе с «Радио 1» заявил, что ни одного надежного способа, чтобы отличить съедобный гриб от ложного, нет.





«Это печально, но не работает ни один народный способ. Многие считают, что червивые грибы можно собирать, потому что, если червяк ест, то и человеку можно. Ничего подобного: почти все смертельные ядовитые грибы прекрасно поражаются личинками», — сказал он.

«Сколько ни налей уксуса, сколько ни посоли — та же бледная поганка, которая на себя берет примерно 90% всех смертей от отравления, только скажет спасибо. Поэтому брать нужно только те грибы, в которых точно уверены. Если вы идете в незнакомый лес или плохо разбираетесь в грибах, то лучше взять с собой опытного человека, который подскажет и предостережет», — объяснил миколог.