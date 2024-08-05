Миколог Склярова раскрыла, какая опасность может поджидать в водоёмах

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Врач-дерматолог, клинический миколог Валерия Склярова заявила, что в водоёмах и стоячей воде могут обитать опасные бактерии и вирусы.
Так, купаясь в таких местах, можно подхватить кишечную палочку.
А жители кузбасского города Белово стали массово жаловаться на нашествие южнорусских тарантулов. Специалисты успокоили граждан, отметив, что для человека они не несут угрозы. Такие пауки являются охотниками, а также охраняют территорию, на которой живут, от таких вредных насекомых как жуки, мухи, комары, мошки, гусеницы, черви, жужелицы. Как пишет «Сiбдепо», к ним лучше всё же не приближаться и не трогать их, так как укусы этих членистоногих очень неприятны и могут вызвать раздражение и зуд.
Ранее сообщалось, что работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические беседы с рыбаками на водных объектах.
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«Там может обитать синегнойная палочка, которая весьма опасна, а также грибок или цветной лишай. Вполне может развиться гнойное поражение кожи вследствие влияния таких бактерий, как гноеродные кокки. Комары, мошки — все они любители тёплых влажных мест возле побережья. Подобные встречи с насекомыми нередко провоцируют зуд, возникновение гнойничков и развитие воспалительных процессов», — поделилась в беседе с «Вечерей Москвой» специалист.
А жители кузбасского города Белово стали массово жаловаться на нашествие южнорусских тарантулов. Специалисты успокоили граждан, отметив, что для человека они не несут угрозы. Такие пауки являются охотниками, а также охраняют территорию, на которой живут, от таких вредных насекомых как жуки, мухи, комары, мошки, гусеницы, черви, жужелицы. Как пишет «Сiбдепо», к ним лучше всё же не приближаться и не трогать их, так как укусы этих членистоногих очень неприятны и могут вызвать раздражение и зуд.
Ранее сообщалось, что работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические беседы с рыбаками на водных объектах.
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Мелисса Тимофеева