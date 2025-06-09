В готовой еде из «ВкусВилла» обнаружили кишечную палочку

09 июня 2025, 11:16

Фото: iStock/tanyss

В готовой еде, продающейся в сети магазинов «ВкусВилл», обнаружили кишечную палочку и другие опасные микроорганизмы. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН.







«В лабораторию были отправлены шесть популярных позиций из ассортимента готовых блюд: "Бутерброд с тунцом и базиликом", "Картофель жареный с грибами", "Ролл с семгой и креветкой", "Салат «Цезарь" с курицей и пекинской капустой", "Салат с мясом индейки и гранатовым соусом", "Блинчики с мясом", — говорится в статье.

«Высокий уровень мезофильных микроорганизмов говорит о начале порчи продукта, что, конечно же, повышает риск пищевых отравлений и других заболеваний», — объяснил «Газете.Ru» технолог, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.