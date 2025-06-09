В готовой еде из «ВкусВилла» обнаружили кишечную палочку
В готовой еде, продающейся в сети магазинов «ВкусВилл», обнаружили кишечную палочку и другие опасные микроорганизмы. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН.
«В лабораторию были отправлены шесть популярных позиций из ассортимента готовых блюд: "Бутерброд с тунцом и базиликом", "Картофель жареный с грибами", "Ролл с семгой и креветкой", "Салат «Цезарь" с курицей и пекинской капустой", "Салат с мясом индейки и гранатовым соусом", "Блинчики с мясом", — говорится в статье.
По данным издания, специалисты обнаружили кишечную палочку в картошке с грибами, сэндвиче с тунцом, салате с индейкой и блинах с мясом. А в ролле с семгой и креветкой и в бутерброде с тунцом и базиликом превышена норма дрожжей.
При этом в салате «Цезарь» и блинчиках с мясом нашли превышающее норму число мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов.
«Высокий уровень мезофильных микроорганизмов говорит о начале порчи продукта, что, конечно же, повышает риск пищевых отравлений и других заболеваний», — объяснил «Газете.Ru» технолог, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.
Отмечается, что первые нарушения были выявлены еще на этапе доставки еды: курьер привез их не в термосумке.