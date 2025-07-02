Миколог Вишневский спрогнозировал скудный урожай грибов в Подмосковье в июле
Урожайность грибов в Подмосковье существенно снизится с середины июля. Причина – истощение грибниц после первой волны сбора. Такой прогноз дал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский. Второй грибной сезон, который обычно стартует в середине августа, по его словам, может наступить значительно позже.
«Волна будет бедной и скудной, поскольку после такого нехарактерно мощного первого плодоношения грибницы будут долго отдыхать. Вторая грибная волна в текущем году, которая обычно начинается в середине августа и считается основной, может настать в начале сентября или даже позже», – рассказал эксперт ТАСС.Как напомнил Вишневский, грибной сезон в 2025 году в Москве и Подмосковье начался ещё весной. В апреле уже появлялись первые весенние грибы. А в первой половине лета из-за частых дождей и перепадов температуры в регионе уже можно было собирать грибы, характерные для осени.
По словам миколога, в столичном регионе сложилась уникальная ситуация, когда летом в лесах уже можно встретить лисички, сыроежки, белые, ледовики, говорушки и мухоморы.