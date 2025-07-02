Миколог Вишневский спрогнозировал скудный урожай грибов в Подмосковье в июле

02 июля 2025, 16:25

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Урожайность грибов в Подмосковье существенно снизится с середины июля. Причина – истощение грибниц после первой волны сбора. Такой прогноз дал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский. Второй грибной сезон, который обычно стартует в середине августа, по его словам, может наступить значительно позже.







«Волна будет бедной и скудной, поскольку после такого нехарактерно мощного первого плодоношения грибницы будут долго отдыхать. Вторая грибная волна в текущем году, которая обычно начинается в середине августа и считается основной, может настать в начале сентября или даже позже», – рассказал эксперт ТАСС.