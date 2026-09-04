Миколог рассказал, сколько в этом году продлится грибной сезон

04 сентября 2026, 11:49

Миколог Дьяков: длительность грибного сезона зависит от погоды

Фото: Istock/intek1

Грибной сезон непредсказуем: погода диктует свои правила, и порой находки радуют даже под Новый год. Но главное в «тихой охоте» — не количество, а безупречное знание того, что кладёшь в корзину.





Ведущий специалист кафедры микологии и алгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков в беседе с «Радио 1» дал оптимистичный прогноз касательно продолжительности сезона: всё зависит от погоды.





«Иногда бывает, что у нас чуть ли не до Нового года можно за грибами ходить, а иногда — в сентябре и октябре сезон заканчивается. Если резко ударили морозы, то остаются специфические виды, приспособленные к экстремальным условиям», — сказал он.

«Единственное жесткое и простое правило — нужно основываться только на хорошем опыте и собирать грибы, в которых вы железно уверены. Если вы не уверены — лучше не берите», — посоветовал Дьяков.