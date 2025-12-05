Микробиолог предупредил об опасности домашних солений

05 декабря 2025, 16:52

Микробиолог Шестаков: в домашних соленьях могут развиться патогенные микробы

Фото: iStock/Elena Dmitrieva

Квасить капусту с хлебной корочкой или без? Опасна ли плесень в банке и кому лучше не увлекаться соленьями?





Руководитель группы микробной биотехнологии Биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, ведущий канала «Наука» Андрей Шестаков в беседе с «Радио 1» заявил, что домашнее квашение — это всегда эксперимент и немного магия. Но, как показывает наука, за каждым народным советом стоит практический микробиологический смысл.





«Классический пример — добавление ржаного хлеба при закваске капусты. Оказывается, это не просто примета, а способ внести нужные бактерии», — объяснил он.

«Признаки неудачи — неприятный гнилостный запах, активная плесень не на поверхности рассола, а в толще продукта, слизистая консистенция. Квашеная капуста кислая, у неё достаточно такая жёсткая структура, и, например, при раздражении желудка, этот продукт может нанести ущерб», — предупредил ученый.