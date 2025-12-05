Микробиолог предупредил об опасности домашних солений
Микробиолог Шестаков: в домашних соленьях могут развиться патогенные микробы
Квасить капусту с хлебной корочкой или без? Опасна ли плесень в банке и кому лучше не увлекаться соленьями?
Руководитель группы микробной биотехнологии Биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, ведущий канала «Наука» Андрей Шестаков в беседе с «Радио 1» заявил, что домашнее квашение — это всегда эксперимент и немного магия. Но, как показывает наука, за каждым народным советом стоит практический микробиологический смысл.
«Классический пример — добавление ржаного хлеба при закваске капусты. Оказывается, это не просто примета, а способ внести нужные бактерии», — объяснил он.
По его словам, домашнее квашение — процесс спонтанный, и здесь важно соблюдать технологию, чтобы вместо полезного продукта не получить опасный. Главный риск — развитие «не тех» микроорганизмов — патогенных.
«Признаки неудачи — неприятный гнилостный запах, активная плесень не на поверхности рассола, а в толще продукта, слизистая консистенция. Квашеная капуста кислая, у неё достаточно такая жёсткая структура, и, например, при раздражении желудка, этот продукт может нанести ущерб», — предупредил ученый.
Специалист советует прислушиваться к своему организму. Если после употребления возникает дискомфорт, возможно, стоит уменьшить порцию или выбрать другой вид ферментированного продукта, например, более мягкий йогурт или творог.