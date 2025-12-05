Россиянам назвали продукты для поддержания стабильного уровня энергии

05 декабря 2025, 14:51

Нутрициолог Дёмина: питание поможет поддерживать стабильный уровень энергии

Фото: iStock/Arx0nt

Овощи, фрукты и бобовые в рационе поддерживают стабильный уровень энергии в организме. Об этом рассказала нутрициолог Анна Дёмина.





Она пояснила, что энергию даёт любая пища. Например, сладости вызывают резкий скачок глюкозы в крови и создают кратковременное чувство бодрости, который быстро проходит, и человек вновь ощущает усталость и голод.



Надолго обеспечить энергией могут зерновые и бобовые, поскольку они содержат много витаминов группы B и клетчатки.





«Когда пищеварительная система работает хорошо, улучшается общее состояние организма, и вы чувствуете себя более энергичными. Кроме того, бобовые содержат белок, антиоксиданты и медленные углеводы, которые стабилизируют уровень сахара в крови и обеспечивают энергию на весь день», — пояснила Дёмина в беседе с RuNews24.ru.