Россиянам назвали продукты для поддержания стабильного уровня энергии
Нутрициолог Дёмина: питание поможет поддерживать стабильный уровень энергии
Овощи, фрукты и бобовые в рационе поддерживают стабильный уровень энергии в организме. Об этом рассказала нутрициолог Анна Дёмина.
Она пояснила, что энергию даёт любая пища. Например, сладости вызывают резкий скачок глюкозы в крови и создают кратковременное чувство бодрости, который быстро проходит, и человек вновь ощущает усталость и голод.
Надолго обеспечить энергией могут зерновые и бобовые, поскольку они содержат много витаминов группы B и клетчатки.
«Когда пищеварительная система работает хорошо, улучшается общее состояние организма, и вы чувствуете себя более энергичными. Кроме того, бобовые содержат белок, антиоксиданты и медленные углеводы, которые стабилизируют уровень сахара в крови и обеспечивают энергию на весь день», — пояснила Дёмина в беседе с RuNews24.ru.
Кроме того, сохранить бодрость и энергичность помогут овощи, фрукты, ягоды, орехи и семечки, являющиеся отличным источником витаминов, минералов и полезных жиров. Кроме того, эксперт посоветовала включать в рацион яйца. Этот продукт усваивается на протяжении 1,5-3 часов и обеспечивают организм энергией надолго.
Одно из самых важных мест в рационе занимает вода. Дёмина предупредила, что обезвоживание часто приводит к вялости. В случае сильной усталости она посоветовала вместо кофе выпить стакан воды.