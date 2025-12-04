В России зафиксировали всплеск заболеваемости гонконгским гриппом

04 декабря 2025, 14:59

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гонконгским гриппом в России

Фото: iStock/simpson33

В России отмечается увеличение числа случаев респираторных инфекций, причем в большинстве из них обнаруживается штамм А(H3N2), который известен как «гонконгский» грипп. Об этом ТАСС сообщили в Роспотребнадзоре.