В России зафиксировали всплеск заболеваемости гонконгским гриппом
В России отмечается увеличение числа случаев респираторных инфекций, причем в большинстве из них обнаруживается штамм А(H3N2), который известен как «гонконгский» грипп. Об этом ТАСС сообщили в Роспотребнадзоре.
По информации ведомства, этот показатель достиг 80,9% от общего числа исследованных образцов. Наибольший всплеск заболеваемости гриппом зафиксирован в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Также отмечается увеличение числа случаев заражения коронавирусом — за неделю прирост составил 17,8%.
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам соблюдать профилактические меры: избегать многолюдных мест, регулярно проветривать помещения, мыть руки и ограничивать контакты при ухудшении самочувствия. Кроме того, ведомство подчеркнуло, что вакцинация снижает риск осложнений.
