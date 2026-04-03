«Микрозелень и ботва»: Нутрициолог рассказала, что мы зря выбрасываем в мусорное ведро

03 апреля 2026, 12:24

Нутрициолог Макарова: зелень от моркови и свёклы нужно есть

Фото: istockphoto/uzhursky

Когда мы покупаем пучок петрушки или срезаем урожай моркови на даче, мы привыкли избавляться от «лишних» листьев. Но, как оказалось, это настоящий гастрономический и витаминный промах.





Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» рассказала, что даже огородная ботва может быть вкуснее привычной зелени, и объяснила, почему на подоконнике стоит завести мини-огород.





«Зелень моркови, свёклы, листья ботвы — это тоже полезно и вкусно -— то, что нужно есть обязательно. Должны быть молодые листики — тогда они мягкие и приятные», — сказала эксперт.

«Микрозелень можно совершенно спокойно выращивать на подоконнике. Процесс занимает буквально 3–4 дня, то есть очень быстро. Это будет самый экологически чистый продукт. Чем короче промежуток времени между тем, как зелень срезали и как мы её съели, тем витаминов будет больше», — отметила Макарова.

«Покупаем три-четыре вида зелени, промываем, просушиваем. Берём обычную бутылочку, набираем туда воду и ставим эту зелень, как букет, в дверцу холодильника. Сохраняется таким образом зелень 5–7 дней. Когда она у нас на виду, то в голове возникает мысль о том, что нужно быстренько ее приготовить», — посоветовала собеседница.