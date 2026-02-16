Нутрициолог Ромашина перечислила наиболее полезные виды блинов
Блины из кефира и отрубей станут менее вредной альтернативой классическим. Об этом рассказала специалист в области РПП, нутрициолог Ольга Ромашина.
Она посоветовала для приготовления блинов выбирать цельнозерновую муку, поскольку она содержит витамины группы В, минералы и клетчатку. Кроме того, приготовить блины можно вовсе без муки, но с добавлением банана и овсяных хлопьев, добавила нутрициолог.
«Фрукт содержит калий, который укрепляет сердечно-сосудистую систему и поддерживает работу мышц. Также в нем есть витамин В6, необходимый для нормальной работы нервной системы, а еще пищевые волокна, улучшающие пищеварение. Овсяные же хлопья богаты растворимой клетчаткой и стабилизируют уровень сахара в крови. В овсе есть белки, железо, магний и антиоксиданты», — отметила Ромашина в разговоре с Москвой 24.
Полезные блины можно приготовить из нежирного кефира с добавлением отрубей. Продукт содержат клетчатку, стимулирующую работу кишечника. Эксперт добавила, что на кефире выпечка получается более нежной. Он богат витаминами группы В и кальцием, а также фосфором, магнием, калием и натрием. Все эти минералы благоприятно сказываются на работе мышц, поддержании нервной системы и водно-солевого баланса.