Нутрициолог Ромашина перечислила наиболее полезные виды блинов

16 февраля 2026, 21:23

Фото: iStock/Iulia Cozlenco

Блины из кефира и отрубей станут менее вредной альтернативой классическим. Об этом рассказала специалист в области РПП, нутрициолог Ольга Ромашина.





Она посоветовала для приготовления блинов выбирать цельнозерновую муку, поскольку она содержит витамины группы В, минералы и клетчатку. Кроме того, приготовить блины можно вовсе без муки, но с добавлением банана и овсяных хлопьев, добавила нутрициолог.





«Фрукт содержит калий, который укрепляет сердечно-сосудистую систему и поддерживает работу мышц. Также в нем есть витамин В6, необходимый для нормальной работы нервной системы, а еще пищевые волокна, улучшающие пищеварение. Овсяные же хлопья богаты растворимой клетчаткой и стабилизируют уровень сахара в крови. В овсе есть белки, железо, магний и антиоксиданты», — отметила Ромашина в разговоре с Москвой 24.