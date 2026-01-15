Нутрициолог Брабечан: отсутствие голода с утра абсолютно нормально

15 января 2026, 18:25

Фото: iStock/Sabina Galja

Отсутствие аппетита в утреннее время является нормальным явлением для некоторых людей. Об этом рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.





Он отметил, что просыпаться голодным — естественно, поскольку организм не получал пищу 8-10 часов и уровень сахара в крови снизился.





«Сам по себе утренний голод не является признаком проблем с печенью или инсулином. В этом случае хорошо работает легкий сбалансированный завтрак, включающий белки, углеводы и небольшое количество жиров, который дает энергию и помогает избежать вечернего переедания», — отметил Брабечан в разговоре с «Известиями».