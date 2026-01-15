Нутрициолог Брабечан: отсутствие голода с утра абсолютно нормально
Отсутствие аппетита в утреннее время является нормальным явлением для некоторых людей. Об этом рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.
Он отметил, что просыпаться голодным — естественно, поскольку организм не получал пищу 8-10 часов и уровень сахара в крови снизился.
«Сам по себе утренний голод не является признаком проблем с печенью или инсулином. В этом случае хорошо работает легкий сбалансированный завтрак, включающий белки, углеводы и небольшое количество жиров, который дает энергию и помогает избежать вечернего переедания», — отметил Брабечан в разговоре с «Известиями».
При этом утреннее отсутствие аппетита также является нормой для людей, у которых пищеварительная система работает медленнее. В этом случае позавтракать можно немного позже. Проблемы могут возникнуть только когда голод присутствует, но человек его сознательно игнорирует. Это может привести к срывам и чрезмерному потреблению пищи в вечернее время.
Брабечан призвал прислушиваться к своему организму и не заставлять себя завтракать, если аппетита нет.