Нутрициолог раскрыла неочевидные причины быстрого старения и невозможности похудеть

25 марта 2026, 11:34

Нутрициолог Панова: из-за сладкого у женщин появляются морщины

Среднестатистический россиянин съедает 36 килограммов сахара в год. Это в четыре раза больше, чем потребляли люди в Средние века. Мы привыкли считать сладкое источником дофамина, но, как выяснилось, избыток сахара не только ведет к набору веса, но и буквально крадет нашу молодость.





Нутрициолог Ольга Панова в беседе с «Радио 1» объяснила, как связаны сладости, морщины и развитие диабета.





«Мы привыкли добавлять сладкое "для настроения", даже когда уже сыты. Однако на здоровье это отражается очень сильно — особенно у женщин. Если мы едим много сахара, то у нас появляется больше морщин, потому что сахар мешает формированию коллагена. То есть мы быстрее стареем», — объяснила эксперт.

«Мы идем в кафе, пообедали, вкусно поели. Зачем шлифовать это сладким? Уже и не хочется. Но мы едим "за компанию" или по привычке. Фокус не на еде, а на разговоре. Если хочется сладкого, позвоните подружке. Дофамин от общения перекроет желание съесть лишнее», — посоветовала нутрициолог.