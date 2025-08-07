Милонов жестко раскритиковал инициативу о запрете передач «Мужское/Женское» и «Пусть говорят»

07 августа 2025, 12:28

Депутат Милонов: «Мужское/Женское» и «Пусть говорят» запрещать нельзя

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В России призвали запретить передачи «Мужское/Женское» и «Пусть говорят» из-за пропаганды маргинальных семей. С таким предложением выступил Руководитель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ Андрей Коченов.





Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» выразил свое несогласие с данным предложением.





«Мне нравятся эти передачи в том плане, что они в гротесковом виде показывают недостатки и как бы изнанку маргинальной жизни. И вряд ли кто-то, если мы говорим о пропаганде, в результате просмотра этой передачи захочет повторить этот синюшный вид абсолютно утратившего человеческое достоинство человека», — прокомментировал он.

«Вот это, действительно, опасно», — высказался депутат.