Милонов жестко раскритиковал инициативу о запрете передач «Мужское/Женское» и «Пусть говорят»

Депутат Милонов: «Мужское/Женское» и «Пусть говорят» запрещать нельзя
В России призвали запретить передачи «Мужское/Женское» и «Пусть говорят» из-за пропаганды маргинальных семей. С таким предложением выступил Руководитель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ Андрей Коченов.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» выразил свое несогласие с данным предложением.
«Мне нравятся эти передачи в том плане, что они в гротесковом виде показывают недостатки и как бы изнанку маргинальной жизни. И вряд ли кто-то, если мы говорим о пропаганде, в результате просмотра этой передачи захочет повторить этот синюшный вид абсолютно утратившего человеческое достоинство человека», — прокомментировал он.
Милонов добавил, что с пониманием относится к подобного рода обеспокоенности, но проблема не в маргинализации семейных отношений, а в том, что другие передачи и фильмы дают искажённое представление о преимуществах одинокого образа жизни и семейного.
«Вот это, действительно, опасно», — высказался депутат.